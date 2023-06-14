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社會 社會焦點 保障人權

挖角科技人才拿華碩筆電大單！　在台負責人喊冤：一直很無辜

記者黃宥寧／台北報導

大陸ODM大廠「華勤通訊」在內湖設立啟晟、凌昇2家科技公司，違法從事招募人才及筆電研發、手機代工等業務，更破天荒拿下華碩等大廠訂單，凌昇、啟晟兩公司的蕭姓登記負責人，以及張姓實際負責人，被依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴。今（14日）士院首開庭，2人均做無罪答辯。

▲▼ 蕭錦隆張金水 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲大陸ODM大廠「華勤通訊」公司透過台籍人士，在內湖區成立「啟晟通訊科技公司」、「凌昇科技公司」2家公司，張、蕭姓2名負責人被依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

今法院首開庭，張（45歲）聲稱，自己不是啟晟公司負責人；其辯護律師說，張沒有經營啟晟業務，啟晟公司是經投審會核准在台設立的公司，啟晟是否違法與張無關，另凌昇是依法在台設立，並非任何大陸企業在台設立的分公司或辦事處。

華勤第一筆記本事業部硬件部經理，也是凌昇登記負責人蕭男說「凌昇科技是我出資設立，華勤是客戶」在凌昇的人員招聘還有業務等都是獨立經營，與啟晟、華勤無從屬關係；其律師稱，出資依法設立，有關財務等都是獨立經營，蕭並無參與啟晟經營，也沒有控制從屬關係，同時強調，凌昇成立後，為華勤提供電腦設計代工服務，該公司對於凌昇的人事等沒控權力。

由於2人均做無罪答辯，審判長諭知移審理庭，全案候核辦。

庭後，張姓男子面對記者提問「感到很無辜嗎」，他則無奈回「很無辜啊！」，隨後與律師離去。

檢方查出，張男為華勤技術公司總監，負責MB產品發展(主機板)為華勤在台分公司啟晟、凌昇實際負責人，蕭男為華勤第一筆記本事業部的硬件部經理，也是凌昇登記負責人。

華勤將開發台灣客戶筆電需求後，聯繫啟晟，安排專案會議，讓啟晟知道專案內容及人力需求，啟晟專案人員則會派人去華碩、宏基、HP接洽對方的需求，設計出解決方案，華勤也會同步掌握進度及成果，並共同參與與台灣客戶視訊會議，啟晟將設計成果回傳給華勤後，華勤於大陸工廠生產筆電。

▲▼ 蕭錦隆張金水 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張男為華勤公司總監，負責發展主機板，也是啟晟、凌昇的實際負責人。（圖／記者黃宥寧攝）

張男、蕭男偵查時均表示自己是公司負責人，台灣員工離職確實要透過大陸華勤相關部門主管核准才能離職，其中1名員工證述說，啟晟公司營業項目就是替華勤就筆記型電腦開發、設計並與台灣客戶如華碩溝通及改善，甚至也指出，確實有華勤員編也有相關系統使用權限。

另名證人說，就職期間都由華勤公司指示辦理專案內容為何，專案也都是先由華勤公司開發客戶筆電需求，再開啟專案交給啟晟處理，通常都是筆電設計方案，公司也會派人到台灣廠商接洽需求，再設計出解決方案，最後由華勤生產筆電。

檢察官根據數名證人證述、人力銀行網路徵才廣告、台灣公司員工資料表、電子郵件等，認張、蕭男違反兩岸條例第40條之1第1項「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動提起公訴，華勤通訊公司第一筆記本事業部陳姓副總裁通緝中。

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