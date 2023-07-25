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直擊！牛角燒肉7分店倒閉...廠商搬貨抵債　無奈吐：被欠16萬

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

投資7家牛角燒肉分店，並擁有胡椒廚房、樁涮HOT POT、邁泉豬排、捷果咖啡、元町家橫濱家系拉麵等品牌的「捷利國際餐飲集團」驚傳倒閉。記者前往高雄街邊店家，直擊不少廠商在外等著搬貨，其中一家飲料廠商透露，共被該集團數家分店欠下貨款約16萬，盼能儘早拿回先前設於店內的機器，「不然他們什麼時候還我們還不知道，那值很多錢耶！」

▲▼捷利餐飲集團通知廠商前來搬貨。（圖／記者吳世龍攝）

▲捷利餐飲集團通知廠商前來搬貨。（圖／記者吳世龍攝）

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▲▼元町家橫濱家系拉麵。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼元町家橫濱家系拉麵貼出公告「設備調整中」。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼元町家橫濱家系拉麵。（圖／記者許宥孺攝）

北高雄一家商場有捷利集團旗下的「元町家橫濱家系拉麵」，今日店內並沒有店員，門口則掛出「設備調整中」的海報，今日上午則只有店長到場處理事務。據了解，商場於昨晚接獲品牌通知，隔天(即今日)捷利集團旗下所有品牌將暫停營業，但未詳說明原因，僅表示「集團內部混亂」。

另一家北高雄百貨商場內則有3家捷利旗下餐飲，分別是牛角燒肉、邁泉豬排和胡椒廚房，今日3家店也都沒有營業，同時Google商家也都顯示歇業，據了解，百貨也是今早才知道集團出狀況。

▲▼捷利餐飲集團通知廠商前來搬貨。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼同盟街邊店有許多食品器材廠商正在等搬貨。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼捷利餐飲集團通知廠商前來搬貨。（圖／記者吳世龍攝）

記者前往牛角燒肉、椿涮HOT POT、捷果咖啡同盟街邊店，巧遇可口可樂飲料供應商，廠商低調透露，大股東疑似破產，整個集團都跟他們叫貨，目前還被對方積欠貨款15、16幾萬，無奈的是，街邊店還可以來拆先前設於店內的機器，但是百貨公司內的無法拆，「不然他們什麼時候還我們還不知道，那值很多錢耶！」

另一家冷凍廠商也接著上門，表示集團採購有通知可以來搬機器，他同樣面露無奈神情表示：「看剩下什麼就拿什麼」，還不了解詳細狀況，但之前沒有欠貨款。不過記者觀察，三家店內疑似都有店員在，不過遲遲不開門，導致有許多廠商聚集在門外乾等。

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