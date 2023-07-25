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社會 社會焦點 保障人權

高中生被師長霸凌輕生！學務主任重回校園　教育局證實...父批黑箱

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市立豐原高中一名男學生疑似受到師長不當管教與霸凌，在家中輕生身亡，被稱為台版黑暗榮耀。教育局校事會議調查報告後決議，前學務主任、主任教官、2名學務創新人員等4人確有不當管教，事後校長、學務主任遭拔官，但今天男學生父親崩潰召開記者會，痛批事發至今都沒看到調查報告，都還沒搞清楚孩子到底發生何事，學務主任以及校長竟已悄悄復職。

▲高中兒被霸凌輕生5個月後學務主任竟悄復職，父崩潰怒批黑箱要真相。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲高中兒被霸凌輕生5個月後學務主任竟悄復職，父崩潰怒批黑箱要真相。（圖／記者游瓊華攝）

▲高中兒被霸凌輕生5個月後學務主任竟悄復職，父崩潰怒批黑箱要真相。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲家長索取報告進度一覽表。（圖／人本提供）

陪同家長開記者會的人本基金會表示，豐原高中早在6月13日就完成霸凌調查報告，並決議復聘前學務主任，針對學務主任的缺失部分，只給予記過處分；另外遭拔官的校長也已經恢復教職，可到其他學校任課。人本基金會怒轟，為何應受處分的人已經平安回校，家長卻至今連霸凌調查報告都拿不到？學生跟教育局不敢揭露的真象到底為何？

學生父親今天開口仍難忍情緒，直言屢次向教育局、校方要霸凌調查報告，卻遭各方以各式各樣理由拒絕，7月18日豐中新任校長還稱，現階段霸凌調查報告被教育局退回，重啟調查完畢後才會提供，但實際上，依法學校必須在7月25日完成調查報告。

立委張廖萬堅也批評，教育局以及校方一延再延不公布調查報告，宣稱要重啟調查於法無據，之後將帶家長到監察院陳情。

教育局回應，因霸凌調查期已結束，校方依法復聘前學務主任，但考量全案尚未底定，故暑輔並未排定受該學務主任教授課程。另前豐原高中校長已拔除校長職務，於他校任教師。此外，針對疑點待釐清部分，學校已再進入調查程序，教育局已請校方以最快速度完成調查並對外說明。

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