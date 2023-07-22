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超商最新8款消暑冰開吃！　有再睡5分鐘小冰杯、嵜本檸檬柚子聖代

▲▼全家最新冰品。（圖／業者提供）

▲超商最新8款冰品開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

吃冰了！為迎接炎炎夏日，超商一口氣網羅「8款最新獨賣冰品」，不僅有再睡5分鐘的人氣飲品「午茉綠」變身成棉被午茉綠小冰杯，還有錫蘭紅茶口味，再搶吃超消暑檸檬可樂冰棒、棉花糖冰淇淋甜筒等，即日起陸續於全門市開賣，趕緊衝嚐鮮一波。

全家強勢推出全新8款獨家冰品，首推人氣手搖飲「再睡5分鐘」的全新小冰杯系列，包括人氣飲品變身的「棉被午茉綠小冰杯」，經典茉莉綠茶混搭焦糖脆粒，每一口都能吃到酥脆口感與茉莉香，還有帶有花果香的錫蘭紅茶結合奶蓋，再灑上焦糖脆粒的「日安紅濃茶歐蕾小冰杯」，濃郁滋味也是超欠吃。

▲▼全家最新冰品。（圖／業者提供）

▲檸檬可樂冰棒消暑好吃。

▲▼全家最新冰品。（圖／業者提供）

▲棉花糖甜筒有著粉嫩色系外型。

加碼吃與嵜本吐司合作推出的「嵜本檸檬柚子聖代」，使用乳酪製成綿密冰淇淋，再加上黃檸檬果汁醬汁，酸甜口感超解渴，而「井村屋檸檬可樂冰棒」則是檸檬搭配薑汁可樂的消暑組合，還有「iGLOO棉花糖口味冰淇淋甜筒」、「Lavelee芒果實感雪糕」、「艾可仕縱享覆盆子冰淇淋杯冰」、「艾可仕縱享巧酥冰淇淋杯冰」等冰品選擇，即日起陸續於全門市上市，7月26日至9月5日還可享冰品任選2件8折、3件75折限定優惠。

▲▼7-11獨家開賣季節限定新品「LOTTE雪見大福冰淇淋－紅豆奶油」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11獨賣最新雪見大福冰淇淋紅豆奶油口味。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11獨家開賣季節限定新品「LOTTE雪見大福冰淇淋－紅豆奶油」。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也獨家開賣最新季節新品「LOTTE雪見大福冰淇淋-紅豆奶油」，是由名古屋知名咖啡店客美多咖啡監製，主要使用北海道產紅豆製作小倉豆沙，大口咬下先是吃到Q彈大福外皮，接著爆出香濃紅豆奶油餡，罪惡爆表，且7月24日起至8月8日還可享第2件6折優惠。

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