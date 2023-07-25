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花蓮吉安張貼智慧門牌！融入文工尺大吉富貴　33352戶240工作天

▲▼吉安鄉長游淑貞到場幫忙張貼。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼吉安鄉長游淑貞（右）到場幫忙張貼。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所打造全國首張智慧特色門牌，啟動資訊銜接城鄉多元服務，開啟每家每戶連結便利性公務的施政透明網絡，張貼首面擁有QR CODE的創意智慧門牌行動，已於20日起啟動全鄉18村家戶換發張貼作業，全鄉面積距離達65平方公里，張貼數量達33352戶，預估240個工作天完成。

▲▼吉安鄉長游淑貞到場幫忙張貼。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉公所表示，吉安門牌自民國95 年換發至今，已有17年之久，而現有舊門牌擁有歷史留存紀錄，原則不予以拆除，至於有個別化建築或獨立戶等，則會依照現況進行合宜考量張貼，尚在建築中的新建物，未來取得合法建照使用時可向戶政進行申請貼立。

▲▼吉安鄉長游淑貞到場幫忙張貼。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼張貼涵蓋面積65平方公里，33352戶，預估240個工作天完成。

鄉長游淑貞表示，而門牌不僅只有辨識功能，同時象徵歷史傳承、在地沿革之紀錄，讓每位到訪人第一眼就能看到友善鄉城「吉安鄉」，並與「門牌QR Code」連結公務效能、認識在地產業狀況，並直通鄉長信箱、公務訊息、工程資訊等，遊客到訪亦可快速了解地方文化特色及各項產業、山海遊程和美食及族群融合等多元特色。新門牌設計理念融入「文公尺」21公分大吉、26公分富貴寓意，帶給鄉親幸福家園與平安圓滿的守護，感謝民政處與吉安戶政事務所，花了四個多月時間統計調查完整，展現縣、鄉合作新典範。

▲▼吉安鄉長游淑貞到場幫忙張貼。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉福興村長黃駿瑋特別帶著大家到福興三街48巷現場，介紹著留有過去三面曾經陪著居民經歷近、中、長程期不同樣的門牌，甚至有保存超過50年歷史的舊門牌，與附近居民共同合體見證門牌演進的歲月歷程。

吉安鄉公所特別叮嚀鄉親，未來會依序第一選區90天、第二選區60天、第三選區90天，共計240工作天完成新門牌貼立工作，張貼前鄰長們也會先進行告知宣傳單發放，施作人員會穿著反光背心、戴著識別證逐一到民眾家門進行更換，期盼各位鄉親全力配合並廣宣，若有任何張貼問題請隨時跟施作人員反映或告知村長及鄉公所即時意見需求。
 

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