牛角燒肉代理商涉吸金！女總裁影片信心喊話完…11天後門市就停業

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄起家的「捷利國際餐飲集團」旗下代理8家知名品牌，今日驚傳倒閉，讓旗下集團員工、百貨、消費者都很錯愕。母集團「五互集團」日前傳出不法吸金案，總裁陳秋白14日才透過自錄影片對員工信心喊話，直言她不會逃避，同時向員工報告還款計畫，承諾會全力以赴逐步解決問題，沒想到時隔不到兩個禮拜，旗下餐飲品牌就宣告暫停營業。

▲牛角燒肉代理商驚傳倒閉。（圖／記者吳世龍攝）

「捷利國際餐飲集團」母集團「五互集團」日前被爆出捲入不法吸金案，多年來非法吸金220億2500多萬元，女總裁陳秋白遭判刑10年6個月，但集團仍涉嫌持續對外吸金，檢調近期再度發動全台搜索，帶回陳秋白及幹部14人，發現又有上萬人受騙，並查扣不法所得2000多萬，檢方在訊後諭令陳秋白以300萬元交保。

▲▼五互集團女總裁陳秋白日前透過影片向集團員工信心喊話。（圖／民眾提供）

《東森新媒體ETtoday》今日取得一段影片，影片提供者為捷利集團旗下員工，他表示，因日前母集團爆發吸金案，14日總裁陳秋白才透過自錄影片對員工信心喊話，沒想到不到兩個禮拜，集團品牌就直接宣布暫停營業了。

影片中，五互集團總裁陳秋白坐在辦公位置上發表談話，「親愛的五互、龍海的夥伴，首先我要在此向大家致上最深的歉意」，同時彎腰鞠躬並說明：「我來遲了！我能理解、也能體會，這段時間 的不確定性和壓力造成大家的困擾，對此我深感抱歉，但是，我要向大家保證；我不會逃避，更絕對不會放棄這個大家一起辛苦經營了26年的公司。」

陳秋白說，她想解此機會向大家說明，公司正在採取的應對措施，以保護夥伴們的權益，並穩定公司內部運轉及客戶的信心，這段時間，她、執行長和各高階主管一職在努力進行公司的重整工作，專注於集團有效資產的重整和盤點，包括集團以及各轉投資事業的資產、土地，目的就是要擬定一套完整的還款計畫。

陳秋白也透過影片，向集團員工報告還款計畫內容，包括重整集團有效資產、調整各事業體經營策略與提撥盈餘，以及推出新型態的消費事業以創造獲利。影片最後，她也懇請員工，「請大家給予公司3年的時間，讓我們逐步解決現有問題，雖然我不敢保證，但我一定會全力以赴，盡最大的努力來達成公司對大家的承諾」。

▲捷利餐飲集團通知廠商前來搬貨。（圖／記者吳世龍攝）

記者今日前往牛角燒肉、椿涮HOT POT、捷果咖啡同盟街邊店，巧遇可口可樂飲料供應商，廠商低調透露，大股東疑似破產，整個集團都跟他們叫貨，目前還欠他們貨款15、16幾萬，無奈的是，街邊店還可以來拆機器，但是百貨公司內的無法拆，「不然他們什麼時候還我們還不知道，那值很多錢耶！」

另一家冷凍廠商也接著上門，表示集團採購有通知可以來搬機器，他同樣面露無奈神情表示：「看剩下什麼就拿什麼」，還不了解詳細狀況，但之前沒有欠貨款。記者觀察，三家店內疑似都有人在，隨後即讓廠商入內搬冰箱、器材。

▲廠商緊急搬走冷凍櫃。（圖／記者吳世龍攝）

▲捷利餐飲集團旗下元町家橫濱家系拉麵暫停營業。（圖／記者許宥孺攝）

一名年資一年多的他店牛角燒肉女員工表示，剛好路過同盟街邊店，想說過來看看，面對記者詢問，她表示，上個月薪水有正常發放，但七月的薪水就不清楚，集團也是昨天接獲消息店面會暫停營業，但她聽到消息是沒有太大影響，因為本來就有想離職的念頭。至於員工關於營業狀況什麼都不清楚，目前就是先觀望，但不排除會去勞工局申訴。