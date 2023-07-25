日「女裝癖男子」旅館遭斬首　警尋獲頭顱！精神科醫1家3口全涉案

▲被害人參加完變裝趴後便遇害。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

日本北海道一間旅館2日發生斷頭命案，62歲的死者全身赤裸陳屍於房內的浴室，而他的頭顱則被砍斷憑空消失，經過數周的調查，警方終於鎖定一名29歲女子與其精神科醫師父親，並在24日逮捕兩人，同時於25日上午逮捕女子的母親。而警方也在3人家中尋獲死者的頭顱。

根據《北海道放送》報導，62歲的死者浦仁志已婚並育有2名兒子，而平時的他有女裝癖，在遇害的數小時前才剛參加完一場變裝派對。活動結束後，他與一名男子會合，一起步入旅館，但另一人凌晨便離開，只剩浦仁志遲遲未退房。工作人員當天下午察覺有異，於是進入房間查看，怎知便看到一具全裸的無頭男屍倒在浴室。

警方經過數個星期的追查，終於鎖定29歲女子田村瑠奈與她59歲的精神科醫師父親田村修，確定兩人為共犯，持刀殺害被害人後，再砍下頭顱，最後將現場所有物品包含頭顱都裝進行李箱帶走。兩人24日上午被逮，而警察當天進入嫌犯家中搜查時，終於尋獲死者被砍下的頭顱。雖然頭顱已有部分開始腐爛，但是從牙齒的形狀可以判斷是男性的頭顱。

田村修的60歲妻子田村浩子25日上午也被依損毀屍體、盜取屍體、遺棄屍體等罪名逮捕。田村浩子涉嫌與女兒、丈夫共同謀畫這起殺人案，在1日深夜至2日凌晨於旅館內持刀斬首被害人，並帶走頭顱。

根據法醫相驗結果，被害人身上被刀刺中的傷痕為致命傷，死因是出血性休克，而頭顱則是在死後被砍斷。監視器畫面顯示，死者是與一名「看似男性」的人物共同入住，但是該名可疑人士離開時卻是身著女裝，並且帶著大行李廂，行李箱內疑似就是死者的頭顱。

經過調查，被監視器拍到的是田村瑠奈，而她的父親從頭到尾都沒有進入旅館，只是用車子載送女兒，不過父母兩人皆協助殺人，並共謀棄屍。