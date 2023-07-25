老夫婦砸665萬住豪華養生村！才過1年被逼吃微波食品　養老夢幻滅

▲佐藤（化名）花了3000萬日幣（約新台幣665萬元），與太太一同住進高級養生村，怎知卻過著餐餐吃微波食品的生活。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本進入超高齡化社會，進而引發一連串的社會問題，而部分有能力的人則會提前規劃退休生活，甚至是趁著還能自理生活時，花錢住進養生村。然而卻有一對夫妻退休後花光一生的積蓄，住進由度假村改建的養生村，怎知才過了1年就因為經營不善，導致生活品質受到影響，不但原先持有護理師執照的員工過半數辭職，合約內載明的豪華營養膳食也變成簡單的微波食品，求助無門的他們只能搬出養生村，並找來律師企圖討回這筆錢。

根據《現代商業》報導，來自日本關東地區的70多歲男子佐藤俊男（化名）一輩子辛勤工作，終於在50多歲時成功創業，開了一間建設公司。由於年歲已大，他在8年前將公司轉讓給後輩後便退休，因為孩子們都已經有自己的家庭，不想要造成孩子困擾的他與妻子，便決定找一個適合的地方好好養老、頤養天年。

雖然佐藤夫婦兩人的身體都還算硬朗，也可以自理生活，但他們深知，總有一天會需要他人的照護，因此也開始尋找適合兩人養老的去處。直到6年前他們在朋友介紹下，得知一間位在距離市區2小時車程的養生村，這間養生村原本是一間度假村，所以設備十分高級，不但附設天然溫泉的大澡堂，每日三餐都是高級料理，且所有工作人員都持有護理師執照。由於養生村的經營者是福祉相關事業的法人，因此可以終身入住。

▲由於養生村是由度假村改建，因此設備十分高級舒適。（示意圖／CFP）



佐藤夫妻實際前往探訪後，發現養生村不但設施良好，連景色也非常吸引人，可以直接看到海邊。如果未來兩人被認定生活無法自理，需要照護，所有超過保險給付的範圍，養生村也會進行支援，因此夫妻倆當下就決定入住。兩人最終選定的方案是入住前每人繳交1500萬日幣（約新台幣332萬元）的頭期款，之後每個月再支付11萬日幣（約新台幣2.4萬元）的餐費。

儘管要一次投入畢生積蓄，讓佐藤感到不安，但是一想到多年好友也住在這裡，且入住者的關係非常和諧，因此便咬牙投入3000萬日幣（約新台幣665萬元）入住。一開始的養老生活讓夫妻倆非常滿意，伙食就如同度假村飯店一樣，有生魚片與天婦羅，閒暇時可以泡溫泉，偶爾也可以邀請家人和朋友來養生村敘舊。

誰也沒想到幸福的日子才過不到1年，養生村就因為經營權轉讓，導致大部分的工作人員離職。由於經營困難，伙食也從高級料理變成微波食品，就連許多原本的免費服務也一一取消。因為生活品質大幅下降，最終忍無可忍的他只能和妻子搬離養生村，但當他們要求退費時，卻被經營者無視，不但打電話不接，傳電子郵件不回，求助無門的他們最終只能找上律師，並考慮採取法律行動。