　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老夫婦砸665萬住豪華養生村！才過1年被逼吃微波食品　養老夢幻滅

▲▼老人,老先生,長輩。（圖／CFP）

▲佐藤（化名）花了3000萬日幣（約新台幣665萬元），與太太一同住進高級養生村，怎知卻過著餐餐吃微波食品的生活。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本進入超高齡化社會，進而引發一連串的社會問題，而部分有能力的人則會提前規劃退休生活，甚至是趁著還能自理生活時，花錢住進養生村。然而卻有一對夫妻退休後花光一生的積蓄，住進由度假村改建的養生村，怎知才過了1年就因為經營不善，導致生活品質受到影響，不但原先持有護理師執照的員工過半數辭職，合約內載明的豪華營養膳食也變成簡單的微波食品，求助無門的他們只能搬出養生村，並找來律師企圖討回這筆錢。

根據《現代商業》報導，來自日本關東地區的70多歲男子佐藤俊男（化名）一輩子辛勤工作，終於在50多歲時成功創業，開了一間建設公司。由於年歲已大，他在8年前將公司轉讓給後輩後便退休，因為孩子們都已經有自己的家庭，不想要造成孩子困擾的他與妻子，便決定找一個適合的地方好好養老、頤養天年。

雖然佐藤夫婦兩人的身體都還算硬朗，也可以自理生活，但他們深知，總有一天會需要他人的照護，因此也開始尋找適合兩人養老的去處。直到6年前他們在朋友介紹下，得知一間位在距離市區2小時車程的養生村，這間養生村原本是一間度假村，所以設備十分高級，不但附設天然溫泉的大澡堂，每日三餐都是高級料理，且所有工作人員都持有護理師執照。由於養生村的經營者是福祉相關事業的法人，因此可以終身入住。

▲▼度假村,渡假村。（示意圖／CFP）

▲由於養生村是由度假村改建，因此設備十分高級舒適。（示意圖／CFP）

佐藤夫妻實際前往探訪後，發現養生村不但設施良好，連景色也非常吸引人，可以直接看到海邊。如果未來兩人被認定生活無法自理，需要照護，所有超過保險給付的範圍，養生村也會進行支援，因此夫妻倆當下就決定入住。兩人最終選定的方案是入住前每人繳交1500萬日幣（約新台幣332萬元）的頭期款，之後每個月再支付11萬日幣（約新台幣2.4萬元）的餐費。

儘管要一次投入畢生積蓄，讓佐藤感到不安，但是一想到多年好友也住在這裡，且入住者的關係非常和諧，因此便咬牙投入3000萬日幣（約新台幣665萬元）入住。一開始的養老生活讓夫妻倆非常滿意，伙食就如同度假村飯店一樣，有生魚片與天婦羅，閒暇時可以泡溫泉，偶爾也可以邀請家人和朋友來養生村敘舊。

誰也沒想到幸福的日子才過不到1年，養生村就因為經營權轉讓，導致大部分的工作人員離職。由於經營困難，伙食也從高級料理變成微波食品，就連許多原本的免費服務也一一取消。因為生活品質大幅下降，最終忍無可忍的他只能和妻子搬離養生村，但當他們要求退費時，卻被經營者無視，不但打電話不接，傳電子郵件不回，求助無門的他們最終只能找上律師，並考慮採取法律行動。

ET快訊
公審店家被轟爆！　5歲兒媽：將發存證信函
杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！　12小時內威力達高峰
快迅／知名餐飲集團驚傳倒閉！　員工被通知不用上班
快訊／許藍方挨告　二審判決出爐
4網紅爆霸凌！QQmei翻車道歉　愛麗兒「這鍋我不背」
快訊／消防夫妻勒索麥當勞7060萬　二審重判6年半
天道盟松山會長「信董」　胰臟癌病逝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老夫婦砸665萬住豪華養生村！才過1年被逼吃微波食品　養老夢幻滅

杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！　12小時內威力達高峰

希臘野火連7天「飯店燒毀」慘況曝光　度假勝地陽傘燒到剩支架

俄軍空襲基輔！烏南被轟港口「距鄰國僅200m」　羅馬尼亞強烈譴責

俄兵力不足　普丁簽新法！「後備軍人除役年齡」調高5年

烏防長坦承「反攻進度落後」：將續攻克里米亞、刻赤大橋

5間監獄逾90名獄警遭挾持！　厄瓜多暴力活動升級

蘋果遭提集體訴訟！　逾1500位APP開發商求償313億元

美副國務卿雪蔓將退休　職務暫由政治次卿代理

台裔選美小姐「烏克蘭勞軍」供餵奶服務　險遭性侵

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

營業51年遠百寶慶正式熄燈　總經理不捨率員工揮手道別

老夫婦砸665萬住豪華養生村！才過1年被逼吃微波食品　養老夢幻滅

杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！　12小時內威力達高峰

希臘野火連7天「飯店燒毀」慘況曝光　度假勝地陽傘燒到剩支架

俄軍空襲基輔！烏南被轟港口「距鄰國僅200m」　羅馬尼亞強烈譴責

俄兵力不足　普丁簽新法！「後備軍人除役年齡」調高5年

烏防長坦承「反攻進度落後」：將續攻克里米亞、刻赤大橋

5間監獄逾90名獄警遭挾持！　厄瓜多暴力活動升級

蘋果遭提集體訴訟！　逾1500位APP開發商求償313億元

美副國務卿雪蔓將退休　職務暫由政治次卿代理

台裔選美小姐「烏克蘭勞軍」供餵奶服務　險遭性侵

只要15元爽吃！超商首賣「布丁雪糕」　奶香、焦糖香超濃郁

防堵中國毒氣包！中華郵政出手　即起暫停收寄深圳「貨轉郵」郵件

「省錢省到有害程度」　吳欣岱列舉柯文哲過往失敗政策

東森購物「防颱專區」準備好了　集結泡麵糧食、防災備品方便採買

快訊／杜蘇芮逼近！合歡山頂出現8級強陣風　氣象站籲遠離懸崖

國道開中線突煙塵飛散視線全白！　駕駛驚喊：怎麼有煙霧彈？

遭白營剪接稱「支持中央幫北流買單」　吳思瑤還原始末：看清誰不入流

日本管制半導體設備出口　陸外交部：將堅決維護自身利益

5歲兒蹦跳被店家制止！「媽公審卻逆風」嘆社會病了：將發存證信函

貓奴必看美食療癒番《能幹貓今天也憂鬱》　夢想廢柴人生在這實現

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

英國麥當勞被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

男住旅館竟成無頭屍！警逮29歲妙齡女

台裔選美小姐「烏克蘭勞軍」供餵奶服務　險遭性侵

她用老公好市多會員卡　遭終身禁止入內

杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！

日媒：習近平曾籲共軍做戰爭準備　假設考量台灣情勢

闖空門發現沒東西偷　歹徒留鈔票走人

金融時報：共軍「切香腸戰術」漸改台海局勢

放送雙乳　台美小姐獻身慰勞烏軍

全球供應趨緊　國際油價上漲

即／北韓深夜發射彈道導彈！5天內第3次

找好友動豐臀手術　22歲正妹慘死手術台

南韓收2000件可疑包裹　中國外交部回應了

韓國軍方：北韓向日本海發射兩枚彈道飛彈

更多熱門

相關新聞

韓國軍方：北韓向日本海發射兩枚彈道飛彈

韓國軍方：北韓向日本海發射兩枚彈道飛彈

韓國合同參謀本部表示，北韓於昨天深夜向東海（日本海）發射兩枚彈道飛彈。

南韓收2000件可疑包裹　中國外交部回應了

南韓收2000件可疑包裹　中國外交部回應了

勇猛女猛推歹徒　從隨機殺人犯「救出男伴」

勇猛女猛推歹徒　從隨機殺人犯「救出男伴」

女童送醫43次　竟是狠母詐領保險金

女童送醫43次　竟是狠母詐領保險金

南韓核電廠停止發電！2號機反應爐異常故障

南韓核電廠停止發電！2號機反應爐異常故障

關鍵字：

日韓要聞養老養生村

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

41歲吳宇舒生了！結婚10年迎大寶

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

馮提莫證實「罹甲狀腺癌末期」！悲認：不想活下去

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

杜蘇芮觸陸5大時間點　風雨預估出爐

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面