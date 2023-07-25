社群瘋傳「美國激怒中國發動台海戰爭」　陳建仁：假訊息不要輕信

▲中颱杜蘇芮進逼台灣，行政院長陳建仁25日視察中央災害應變中心聽取因應杜蘇芮颱風整備情形。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

中國大陸的社群平台「抖音」廣受全世界年輕人喜愛，也成為對台「大外宣」的媒介之一；近來就瘋傳「如何誘導台海戰爭遏止中國崛起」影片，偽稱「美國想激怒中國發動台海戰爭」，引發討論。行政院長陳建仁說，會請數位部來做各項的評估，關於不同平台APP的下載都要立法進行；他呼籲，民眾都要提高警覺，對於假訊息絕對不要輕信，更不要誤傳，希望大家都能夠相信有事實根據的真實數據。

陳建仁說，境外勢力透過各種媒體平台，對台灣發動假消息的攻擊，還有做認知戰的攻擊，希望民眾大家都能夠提高警覺，「不要輕易地相信，也不要轉傳」，實際上政府在2020年開始就已經禁止政府機關來下載抖音使用。

至於其他的媒體平台，陳建仁說，現在也請數位部來做各項的評估，關於不同平台APP的下載，都需要來立法進行，這裡要包括技術上的可行性評估，還有法律執行的合理性，在這個部分會加強檢討，然後希望能夠對於假訊息、假消息都能夠有所抑止。

陳建仁呼籲，希望民眾大家都要提高警覺，對於假訊息絕對不要輕信，更不要誤傳，希望大家都能夠相信有事實根據的真實數據。