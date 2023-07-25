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社會 社會焦點 保障人權

「你付費他充電」特斯拉充到一半被拔槍　車主氣炸：這是不是竊盜

林小中發佈於 2023年7月22日 星期六

記者林彥臣／綜合報導

台中市日前發生一部特斯拉停在「付費停車格」充電，結果被另外2名也是開特斯拉的男子，偷拔充電槍，變成「你付費他充電」。被拔槍的車主氣炸，在特斯拉車主社團內發文表示，「這是不是竊盜的一種」。

▲▼特斯拉充電充到一半，被另一部特斯拉的車主拔槍充電。（圖／翻攝自Facebook／TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群）

▲2名男子拔電槍的過程，都被「哨兵模式」錄下。（圖／翻攝自Facebook／TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群）

被偷電的原PO於23日在「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」社團上發文，經由特斯拉「哨兵模式」錄下的影片顯示，事發時為23日凌晨4點多，從另一部特斯拉上下來2名男子，大力拔下原PO的充電槍，插在自己的特斯拉上充電，既能充電，又能省錢。

原PO表示，當時停在台中彩虹眷村旁的付費停車格充電，「我停在付費充電格充電，還可以被拔充電槍，我也是服了，這是不是竊盜的一種呢？」

▲▼特斯拉充電充到一半，被另一部特斯拉的車主拔槍充電。（圖／翻攝自Facebook／TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群）

▲原PO的車是中間這一部，被畫面左邊的的特斯拉車主拔走充電槍。（圖／翻攝自Facebook／TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群）

事件曝光後，當地的「春安派出所」已主動介入調查，原PO也在24日呼籲，這件事情需要被更多人關注，才能減少偷電或者延長充電的惡習，也希望大家都能支持使用者付費，充電停車格收費是好事，才能避免被長期霸佔，偷電是屬於竊盜行為，觸犯刑法320條、第323條竊盜、刑法339條第2項詐欺得利行為。

根據《華視新聞》報導，律師劉佩蓉表示，「只要行為人主觀上，是知道說這是他人已經付費的充電槍，仍基於不法所有意圖，將充電槍拔下充自己的車，就會涉及刑法的竊盜罪嫌。」

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