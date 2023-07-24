查緝非法外勞遭老闆開怪手砸爛公務車　2專勤隊員被磚頭K傷掛彩

記者陸運陞／新北報導

移民署新北市專勤隊今天（24日）下午3時許，前往新北市五股區一處資源回收場，抓捕逾期居留移工，回收場葉姓老闆為掩護移工逃跑，不僅開怪手砸毀專勤隊車輛，還持短刀並丟擲磚頭攻擊專勤隊員，隊員只能以辣椒水反擊，但卻不見成效，直到警方前來協助，才將葉男壓制逮捕，並帶回所內偵辦。

▲新北專勤隊前往查緝逃逸外勞，遭到回收場老闆開怪手抵抗，公務車遭到砸毀。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，移民署新北專勤隊接獲檢舉，新北市五股區中興路三段一處資源回收廠，雇用一名泰國籍非法居留移工。隊員依法前往了解，才開車進廠內準備抓捕時，卻引起老闆葉男不滿，執刀威嚇隊員外，還不斷丟擲磚頭，造成2名隊員頸部擦、挫傷，隊員則立即以配備的辣椒水反擊，沒想到，無法對葉男有嚇阻作用。

雙方僵持不下時，葉男居然跑上怪手，破壞專勤隊的公務車，將其夾起狠摔在地，將整輛公務車摔爛，隨後，跑至另輛怪手，不斷質疑隊員沒有搜索票，並用怪手將隊員逼退至回收廠外，隊員立即報警請求協助，警方抵達，立即將葉男逮捕，並帶回所內偵辦。

▲葉男質疑新北專勤隊違法搜索，實則擔心遭到重罰。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市專勤隊表示，今天下午同仁前往五股區某企業社查緝非法居留移工，因依照入出國及移民法第67條規定，移民署執行職務人員於執行查察職務時，得進入相關之營業處所、交通工具或公共場所，並得對外國人查證其身分。但經解釋仍遭抵抗，同仁也依規定使用武器辣椒水反擊。目前仍在追捕該名逃逸移工。

警方表示，接獲專勤隊報案抵達，發現專勤隊公務車已遭毀損不堪使用，經新北市專勤隊李姓科員說明，查看頸部受傷的王姓、張姓隊員，所幸並無大礙不需送醫，隨即制止並逮捕葉男，並查扣怪手1台、水果刀1把。葉男坦承，因擔心受到高額罰款，情緒失控才會如此，訊後，依毀損、妨害公務、傷害、妨害自由罪等罪，移送新北地檢署偵辦。

▲葉男遭到警方逮捕，並依毀損、妨害公務、傷害、妨害自由罪等罪，移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）