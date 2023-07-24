台中爸自撞翻車！3月大嫩嬰、5歲哥幾近無傷...是「它」神保護

▲台中市大肚區昨日發生嚴重車禍，現場有兒童座椅（右）被擺放在一旁。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市大肚區昨（23）日14時許發生一起翻車車禍，一名30多歲葉男駕駛黑色轎車載著5歲兒與3個月大女嬰，行經文昌路二段時，因不明原因往對向一處公車站站牌、路標牌衝撞，導致整輛車翻覆，車頭嚴重受損，葉男多處擦挫傷，3個月小女嬰跟5歲男童，當時坐在兒童安全座椅上，僅5歲童口腔輕微咬傷，小女嬰毫髮無傷，均平安。

烏日警分局初步調查，葉男駕駛黑色轎車搭載2名幼童，23日14時41分沿大肚區文昌路二段東往西方向前進，葉男自述車速不快，一時恍神，才會整輛車往對向衝去，警方對葉男實施酒測，並無酒精反應，詳細肇事責任待釐清。

▲路邊的公車站牌、路標都被葉男給撞毀。（圖／民眾提供）



事故現場照片顯示，葉男的轎車車頭嚴重受損，連保險桿就撞到掉落，整輛車呈現車底朝上翻覆，一旁雜物散落，還有兒童座椅被擺放在路邊。一旁路標牌、公車站牌都被撞到斷裂，鐵皮屋鐵捲門也有撞擊痕跡，可見撞擊力道之大。

據了解，警消到場時，2名幼童均被救出，現場可見2個兒童座椅，事發當時，疑似就是靠兒童座椅保護幼童，才讓2名孩子沒受到嚴重傷勢。