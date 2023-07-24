高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮小黃共乘　車資單程500元乘客均攤

▲苗栗監理站規劃高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮計程車共乘路線，7月24日正式啟動，單程台幣500元，由同車乘客平均分攤車資。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗監理站規劃高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮計程車共乘路線，今(24日)正式接駁往來兩地的遊客，車資單程台幣500元，由同車乘客均攤，為前往拱天宮參拜的遊客帶來便利溫馨的文化之旅。

高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮路程約17.5公里，車資以苗栗縣計程車費率計算分攤為原則，1人500元至5人搭乘每人100元不等方式計費，由搭乘的旅客之間分攤車資，苗栗監理站表示，計程車共程不但節省遊客的旅費也實踐了對環境節能減碳的友善。

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目前「高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮」計程車共乘路線，由大都會科技平台股份有限公司新竹分公司營運服務。高鐵苗栗站端由1號出口排班計程車服務台處搭乘，並提供專人服務；白沙屯拱天宮端由香客大樓餐廳前搭乘，設有專屬站牌，旅客週一至週日可撥打共乘預約專線「55178或0900-026331」。



試營運首日便吸引一位來自新加坡的遊客與一位來自台灣的遊客，兩人一同搭乘計程車共乘至高鐵苗栗站。他們直呼並感嘆這樣的計程車共乘服務真的很方便，使得這趟文化之旅充滿了意義，並讓異國人在他鄉感到台灣的人情味和友善互助的氛圍，讓人感到溫暖動人。

▲苗栗監理站規劃高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮計程車共乘路線，7月24日正式啟動，單程台幣500元，由同車乘客平均分攤車資。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮計程車共乘啟航首日便吸引一名新加坡及一名台灣遊客共乘。（圖／記者蔡文淵翻攝）