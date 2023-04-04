白沙屯媽祖「4粉絲團被綁架」　逾54hrs未回復急通知50萬信徒

苗栗通霄白沙屯媽祖粉絲團管理員駱調彬FB帳號被駭，他管理的4個大型粉絲平台管理權被綁架，被停權中的駱調彬發出緊急通告，籲請4個平台的50多萬信徒多加留意。

▲白沙屯媽祖粉絲團封面照片遭竄改，3日晚間發布緊急通告帳號被駭。（圖／記者蔡文淵翻攝）

擔任白沙屯媽祖粉絲團管理員的駱調彬表示，3日清晨4點5分左右，發現他個人臉書帳號被駭，帳號被更名為「Elizabeth Olsen」，大頭貼也被換成女性，帳號被停權無法使用，經過1整天試圖取回權限，仍舊沒有辦法處理。

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不只駱調彬個人臉書出狀況，他擔任管理員的「白沙屯媽祖婆網站」、「白沙屯媽祖粉絲團」、「白沙屯媽祖網路電視台」、「白沙屯媽祖粉絲團 社團」4個網站的帳號也被駭，超過16萬粉絲的「白沙屯媽祖粉絲團」的封面照片也遭竄改過。

緊急通告中表示，「今天一整天都在試著拿回我們的權限，但仍然處於無能為力的情況，為了避免造成更大的影響，在此謹代表駱調彬台長通知大家，目前加入會員、留言尚未受到影響，為避免社團還有其他粉專突然被消失，請大家多留意小心！」

駱調彬也請求有類似經驗且有能力處理的網友提供協助，向臉書申訴順利拿回帳號權限。

駱調彬是地方文史工作者，超過20年以公益、義務性質成立「白沙屯媽祖婆網站」，記錄白沙屯媽祖徒步進香的習俗與演變。據了解，駱調彬FB帳號被駭，拱天宮媽祖廟官方網站並未受影響