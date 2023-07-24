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大陸 大陸焦點 特派現場

無法付出500萬贖金　妻偽裝客戶「幫丈夫做詐騙」

▲▼妻子偽裝成客戶幫丈夫做詐騙業績。（圖／翻攝自微博／都市報導）

▲女子偽裝成客戶幫丈夫做詐騙業績。（圖／翻攝自微博／都市報導）

記者林郁婷／綜合報導

四川達州一名女子向外界求助，稱丈夫被騙到緬甸，起初向她索要120萬贖金（人民幣，下同，約新台幣520萬元），但她付不出來，丈夫就被要求做電信詐騙，最近偷偷聯繫上家人後，更要求家人偽裝成客戶，幫忙做業績，而她明知是詐騙，仍不斷付錢，就是為了能與丈夫一直保持連絡。

《都市報導》報導，陳姓女子的丈夫去年八月時經姐姐介紹，到成都一家科技公司上班，幾天後就以高薪誘惑「一個月13000元（約新台幣萬56000元），簽一年合約」，要求他出國到緬甸果敢老街。

陳女表示，「知道這件事後第一時間就覺得心裡不踏實，後期也接到了公安局三番兩次的勸阻」，但丈夫仍執意要去，出發幾天後就失去聯繫，後來收到詐騙集團用丈夫手機傳的訊息，向她要120萬贖金，但她根本付不出那麼多錢，「我老公現在是在緬甸的詐騙園區，已經出不來了」。

陳女進一步透露，丈夫抵達緬甸後，被接到一間小型賓館裡，對方以幫忙保管為由，將身分證和護照都收走，身邊也都是拿著槍的人，「每天都有人給他送飯，還送了一箱菸和茅台，表現出那邊好像一片繁榮的樣子」。

陳女指出，詐騙集團拿不到贖金，就要丈夫去做電信詐騙，業績不達標就會被毒打，直到最近丈夫偷偷聯繫上她，她就以客戶的身分開始幫忙做業績，「我知道這是詐騙，但是我沒辦法，因為他是我老公，所以我不得不一直往裡面投錢」，然而她也知道這不是長久之計」。

陳女無奈表示，「明明是最親密的人卻要裝作陌路人去演戲，而且這場戲萬萬不能被發現」，否則丈夫可能會被打，她也用丈夫的經驗呼籲大眾，「不要想著天上掉餡餅的事。」

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關鍵字：

四川達州緬甸詐騙

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