收到假北檢資產凍結執行書　南投翁焦慮到不行...女兒報警阻詐

▲陳姓老翁險遭假冒檢察官詐騙，中興警方協助化解危機。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市75歲陳姓老翁接獲「台北地檢署」刑事傳票，指其健保卡被盜用後涉嫌違反《洗錢防制法》，將凍結其資產，陳翁為此擔心不已；所幸其女察覺有異，報警請求協助，員警告知這是假冒檢察官詐騙老梗，才讓陳翁放下心中大石。

中興警分局指出，南投市中興新村居民陳姓婦人日前到中興派出所求助表示，陳父自當天下午3時起開始神情怪異、一直講電話，經詢問後，父親表示接獲自稱「台北地檢署」電話，說他的健保卡被盜用後涉犯《洗錢防制法》，還請他到超商收取「台北地方法院」檢察署刑事傳票傳真。

▲陳姓老翁所收到的假院檢資產凍結執行書。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警察看傳票內容，表示這是詐騙老梗，為消除陳姓老翁疑慮，警員陳弘霖特地到他家中解釋，該「傳票」日期寫明是111年10月，且資產凍結執行書也是去年111年9月，詐騙手法太粗糙、切勿相信，並告知警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面通知當事人到公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或詢問名下帳戶及存款；陳翁這才恍然大悟，直呼差點掉進詐騙集團的陷阱，事後頻向員警表示感謝。

中興分局長侯興龍呼籲，民眾若接到電話提及「涉案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請馬上掛掉電話，不予理會，另外也要特別注意家中長者是否有外出後，突然返家拿取存摺及提領現金之徵候，以免一時失察，慘遭詐騙；若對此類詐騙手法有任何疑問，請撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。