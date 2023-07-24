　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

齊齊哈爾中學體育館坍塌「已致10人遇難」！　仍有1人被困

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學體育館23日下午發生恐怖屋頂坍塌事故，造成多人受困。據《黑龍江日報》24日最新報導，經核實，事故發生時，館內共有19人，其中4人自行脫險，15人被困。截至24日5時30分，已搜救出14人，其中4人已無生命徵象，6人經全力救治無效死亡，4人無生命危險，尚有1人被困，救援仍在緊張進行中。

▲▼齊齊哈爾市第三十四中學體育館坍塌。（圖／新華社）

▲齊齊哈爾市第三十四中學體育館坍塌。（圖／新華社）

現場畫面資料顯示，隨著體育館的頂棚完全坍塌，體育館內部也成了一片廢墟。多名該校學生反映，體育館建成多年，平時較少對普通學生開放。

當地居民和該校學生表示，雖然正值暑假，但體育館內有學校女排球員在訓練。據悉，坍塌體育館建築面積約1200平方公尺，牆體為網架結構，頂棚為混凝土板。

經現場初步調查，這起事故發生的原因，應與體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將珍珠岩堆置於體育館屋頂。受近日降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大引發坍塌。目前，該校教學綜合樓施工單位責任人已被公安機關控制。

▲▼齊齊哈爾市第三十四中學體育館坍塌。（圖／新華社）

根據公開資料，齊齊哈爾市第三十四中學，是1971年齊齊哈爾市政府創辦的一所全日制初級中學，在職人員249人。先後被評為大陸全國創新學習先進學校、省級首批示範初中、省「兩全」先進學校、省一類學校等稱號。在齊齊哈爾當地屬於教學質量優秀的學校，並為排球、冰球等體育項目的青年人才選拔和訓練做出過突出貢獻。

ET快訊
上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來
快訊／張育成滿壘建功、發動盜壘　紅襪狂掃15安擊敗大都會
快訊／泰山家具工廠全面燃燒！大量濃黑煙直竄天際
杜蘇芮南修「北部颱風假掰了」！台北人嘆：天氣之子正常發揮
才當選連任　厄瓜多市長遭連開多槍身亡
5縣市更有希望放颱風假！最新路徑出爐　估今發海警
是否放颱風假？　張善政：基北北桃4縣市一起考量
亞歷媽認了說謊！　「6年前愛犬被輾死」全是假
快訊／遭親妹檢舉　蘇怡寧夫妻下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兒在沙灘自製「竹籤陷阱」　媽曬照炫耀：孩子的惡作劇

大陸再推17條建議撐民企　鼓勵民間資本參與重點行業

習近平將出席成都世大運開幕　並會見多國領袖

齊齊哈爾中學體育館坍塌「已致10人遇難」！　仍有1人被困

放水拉經濟　陸官媒頭版：仍有降準、降息空間

男童泳池溺水5次「救生員救5次」　網怒：家長不見了

回家發現老婆、孩子「全變鄰居的」！　他得知真相超傻眼

女病患看診完直接回家！醫見報告「狂打電話3小時」：不回來妳會死

黑龍江高中體育館「樓頂崩塌」　10多人受困

杭州暴雨致5死2失蹤　河水淹進村莊「房屋車子全被沖走」

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

兒在沙灘自製「竹籤陷阱」　媽曬照炫耀：孩子的惡作劇

大陸再推17條建議撐民企　鼓勵民間資本參與重點行業

習近平將出席成都世大運開幕　並會見多國領袖

齊齊哈爾中學體育館坍塌「已致10人遇難」！　仍有1人被困

放水拉經濟　陸官媒頭版：仍有降準、降息空間

男童泳池溺水5次「救生員救5次」　網怒：家長不見了

回家發現老婆、孩子「全變鄰居的」！　他得知真相超傻眼

女病患看診完直接回家！醫見報告「狂打電話3小時」：不回來妳會死

黑龍江高中體育館「樓頂崩塌」　10多人受困

杭州暴雨致5死2失蹤　河水淹進村莊「房屋車子全被沖走」

CPTPP密件驚傳外流　外交部：還在查證真偽

勞動部公布上周無薪假10575人　製造業最多達8421人

黃沐妍變肌肉女遭嫌不好看！「這是我努力的樣子」登台39秒畫面曝

勇士第14人瞄準「17年老將蓋伊」？　湖人、獨行俠等隊也想搶

開箱苗栗最Chill露營！帳篷外就能泡湯　星空下爽吃BBQ海陸大餐

柬埔寨執政黨宣布壓倒性勝選　總理洪森為長子「鋪路」最快8月下台

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」　閨蜜發40限動：等你翻船

住宿餐飲業求才若渴　雲嘉南分署上半年媒合近2500個職缺

兒在沙灘自製「竹籤陷阱」　媽曬照炫耀：孩子的惡作劇

大陸再推17條建議撐民企　鼓勵民間資本參與重點行業

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

大陸熱門新聞

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

他發現老婆、孩子變鄰居的！真相傻眼

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

男童溺水5次「救生員救5次」　網怒：家長不見了

陸嫩妹「愛上大25歲」銀行總經理！正宮1招她崩潰求饒

陸青年流行「養芒果核」　強調是精神寄託

牛奶沒人買　陸酪農被迫「殺牛止虧」

3女灌醉帥同事帶走性侵！真相逆轉

港12歲「雙非男童」遭遺棄！母已跑回大陸

杭州暴雨致5死　水淹村莊「房、車被沖走」

大肌健身教練一對一教學！母女暈船秒刷3萬買課

為敲詐1.3萬元！　陸男隨攜蟑螂在各餐廳作案

黑龍江一中學體育館坍塌10死1受困

更多熱門

相關新聞

黑龍江高中體育館「樓頂崩塌」　10多人受困

黑龍江高中體育館「樓頂崩塌」　10多人受困

停車場崩塌露鋼筋　新建案「偷工減料」惹禍

停車場崩塌露鋼筋　新建案「偷工減料」惹禍

曼谷興建中高架橋坍塌2死12傷　畫面曝光

曼谷興建中高架橋坍塌2死12傷　畫面曝光

四川高架橋才10年一大片斷裂垮塌　誇張畫面曝！

四川高架橋才10年一大片斷裂垮塌　誇張畫面曝！

恐怖瞬間　落石砸爛汽車2人慘死

恐怖瞬間　落石砸爛汽車2人慘死

關鍵字：

齊齊哈爾體育館坍塌

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

日室外機放地上！他：台灣不這樣裝？

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面