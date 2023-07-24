齊齊哈爾中學體育館坍塌「已致10人遇難」！　仍有1人被困

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學體育館23日下午發生恐怖屋頂坍塌事故，造成多人受困。據《黑龍江日報》24日最新報導，經核實，事故發生時，館內共有19人，其中4人自行脫險，15人被困。截至24日5時30分，已搜救出14人，其中4人已無生命徵象，6人經全力救治無效死亡，4人無生命危險，尚有1人被困，救援仍在緊張進行中。





▲齊齊哈爾市第三十四中學體育館坍塌。（圖／新華社）

現場畫面資料顯示，隨著體育館的頂棚完全坍塌，體育館內部也成了一片廢墟。多名該校學生反映，體育館建成多年，平時較少對普通學生開放。

當地居民和該校學生表示，雖然正值暑假，但體育館內有學校女排球員在訓練。據悉，坍塌體育館建築面積約1200平方公尺，牆體為網架結構，頂棚為混凝土板。

經現場初步調查，這起事故發生的原因，應與體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將珍珠岩堆置於體育館屋頂。受近日降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大引發坍塌。目前，該校教學綜合樓施工單位責任人已被公安機關控制。

根據公開資料，齊齊哈爾市第三十四中學，是1971年齊齊哈爾市政府創辦的一所全日制初級中學，在職人員249人。先後被評為大陸全國創新學習先進學校、省級首批示範初中、省「兩全」先進學校、省一類學校等稱號。在齊齊哈爾當地屬於教學質量優秀的學校，並為排球、冰球等體育項目的青年人才選拔和訓練做出過突出貢獻。