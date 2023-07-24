厄瓜多市長遇刺身亡！視察工程遭連開多槍　終年僅38歲

▲ 年僅38歲的印德立阿格隸屬曼塔地方政黨，23日遭槍擊暗殺。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

厄瓜多太平洋港口城鎮曼塔（Manta）市長印德立阿格（Agustín Intriago）23日遭暗殺身亡，終年僅38歲。他今年2月才當選連任，事發時正視察公共工程，遇害消息震驚政界。

《路透》報導，印德立阿格今年2月獲選連任曼塔市長，23日視察公共工程時遭人連開多槍，曼塔市政府官方推特帳號隨後發文證實他的死訊。

當地警官薩爾加多（Alex Salgado）說明，印德立阿格遭以數枚子彈擊中，另有一名婦女死亡，成為這起暗殺的連帶受害者（collateral victim）。

警方已鎖定一輛卡車，車上裝有一枚手榴彈，還在附近發現一把槍，認為可能就是兇器。內政部長薩帕塔（Juan Zapata）則表示，另有4人在這起事件中受傷，其中2人是涉案嫌犯。

總統拉索（Guillermo Lasso）聲明哀悼，對印德立阿格遇害感到悲痛，並下令當局將兇手繩之以法。前總統科雷亞（Rafael Correa）也震驚表示，「不敢相信發生這種事。」

印德立阿格遭到襲擊的原因目前尚不清楚，但厄瓜多暴力犯罪事件不斷增加，政府稱是因犯罪幫派對毒品販運的權力鬥爭所造成，而這類幫派長期在曼塔肆虐，經濟與社會問題引發的犯罪也使厄瓜多治安惡化。