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5間監獄逾90名獄警遭挾持！　厄瓜多暴力活動升級

▲厄瓜多監獄暴動，超過90名獄警遭挾持。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多監獄暴動，超過90名獄警遭挾持。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

厄瓜多太平洋港口城鎮曼塔（Manta）市長印德立阿格（Agustín Intriago）周末遇刺身亡，全國暴力事件隨之上升，更有5個不同監獄超過90名獄警在暴動中遭到挾持。

CNN報導，厄瓜多5座監獄發生囚犯挾持超過90名獄警的誇張情形，執法單位表示，正互相合作確保獄警們能安全被釋放，並讓監獄恢復正常運作，聲明中補充，獄警的健康情形良好。

厄瓜多近日的監獄暴動已釀成至少6死5傷，多座監獄的囚犯開始絕食抗議，要求獄方改善牢房情況。

▲厄瓜多太平洋港口城鎮曼塔（Manta）市長印德立阿格（Agustín Intriago）23日遭暗殺身亡。（圖／翻攝自推特）

▲厄瓜多太平洋港口城鎮曼塔市長印德立阿格23日遭暗殺身亡。（圖／翻攝自推特）

厄瓜多近年來已有數百名囚犯被殺害，主要起因是獄中黑幫成員互相鬥爭。在曼塔市長印德立阿格遇刺身亡後，暴力事件迅速升級，目前2名嫌疑犯已被警方逮捕。

曼塔市是厄瓜多重要的太平洋港口，也是全球最大的鮪魚港口之一，但近年卻因成為毒品販運熱點而惡名昭彰。當地受到包括墨西哥毒梟集團在內等國際犯罪組織的覬覦，古柯鹼等毒品犯罪活動日益猖狂。

事實上，厄瓜多在10年前仍是一個相對和平的國家，直到國際毒梟集團找上門，當地成為古柯鹼販運網絡重要的中繼站，運輸路線從南美洲一路向北，最終銷往美國、加拿大和亞洲，部分原因是鄰國哥倫比亞於2016年開始推展和平進程。

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