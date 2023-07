加拿大東部諾瓦斯科細亞省暴雨釀災　4人失蹤

文/中央社蒙特婁22日綜合外電報導

加拿大警方表示,東部諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)暴雨引發洪水,據報造成4人失蹤,包括兩名兒童。

▲加拿大東部諾瓦斯科細亞省暴雨引發洪水。(圖/翻攝推特「@CBmesonet」)

法新社報導,加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Police)表示,失蹤的兩名兒童所乘汽車遭洪水淹沒,車上5人中的另外3人都設法逃生。

皇家騎警說,另有一個青少年和一位男子也遭遇類似狀況。

諾瓦斯科細亞省自昨天開始降下豪雨,有些地方降雨量達150毫米,造成道路中斷,住家淹水,還恐將導致一處水壩潰堤。

由於這座水壩出現危險,溫莎地區(Windsor)居民在半夜奉令撤離。

Well.. it’s safe to say I didn’t imagine getting off work to this mess, EVER. Thank goodness I’m back on the road safely. I hope everyone is okay out there in this! #novascotiaflood #novascotia pic.twitter.com/ho5nnJCAbc