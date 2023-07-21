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投資可獲利200%　都聽「老公」的！彰化婦衝銀行領300萬　

▲彰化婦人聽信男網友到銀行領300萬匯款投資。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化婦人聽信男網友到銀行領300萬匯款投資。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林警分局統計從1月至6月已阻詐134件，金額3千多萬元，其中一名男性網友臉書暱稱「流浪男孩」主動私訊搭訕彰化1名婦人，互喊老公、老婆，還說要介紹她可獲利200％的投資機會，婦人一聽立即衝銀行領出現金300萬，要匯到老公指定帳戶，最後被行員識破、警員不斷的勸說下，婦人才打消念頭。

這起阻詐案件發生在今年3月間，莒光派出所接獲彰化銀行員林分行通報，有婦人要匯300萬元到他人帳戶，行員檢視民眾存摺並無鉅額支出紀錄，但婦人仍執意匯款，也說不出對方是誰？行員幾經勸阻無效，只好通報派出所派員到場瞭解。

▲彰化婦人聽信男網友到銀行領300萬匯款投資。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警員賴政維到場詢問始知，有1名臉書暱稱「流浪男孩」男網友主動私訊給婦人，二人相談甚歡並以老公、老婆互稱，說要介紹她1個穩賺不賠的投資機會，要她先進去詐騙集團架設的投資網頁察看。客服人員向婦人宣稱，只要投資100萬元，保證在短期內可獲取200％的高額報酬，且網頁下方留言亦有多名網友現身說法，婦人信以為真，當日即至銀行領300萬元匯款，最後在行員與警方聯合勸阻下，保住她的積蓄。

▲彰化婦人聽信男網友到銀行領300萬匯款投資。（圖／記者唐詠絮翻攝）

分局長葉文啟指出，員林分局特別重視詐欺不法案件，除要求員警務必走入社區接近民眾外，日昨亦前往大村鄉平和村召開社區治安會議，積極向里民宣導反詐、識詐觀念，今年迄今結合轄區內各金融機構成功攔阻詐騙共有134件、攔阻詐騙財損金額高達3仟6佰萬餘元。

員林分局呼籲，詐騙集團以愛情交友方式，常用帥氣或貌美照片搭訕，透過交友平台互加好友，再以網路通訊軟體向被害人噓寒問暖，並以甜言蜜語及各種理由話術要求匯款，使其陷入圈套，對於來路不明的網路交友，一定要小心查證，多一分警惕、少一分損失，對素未謀面網友推薦的各種投資，應審慎思考與評估，有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢，請勿輕信詐騙謊言，以避免上當受騙。

▲彰化婦人聽信男網友到銀行領300萬匯款投資。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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