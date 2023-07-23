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社會 社會焦點 保障人權

被詐5次痛失246萬想翻本！拿土地貸款300萬　好心當鋪救了她

記者白珈陽／彰化報導

彰化1名退休張姓婦人曾多次遭到詐騙，受害金額246萬元，本月又在網路聽信投資股票騙術，張婦為彌補先前的損失，拿出地契權狀到當鋪向友人抵押，取得現金300萬元欲投資，友人察覺有異報警處理。警方說服張婦配合，與車手面交接觸立刻將嫌犯廖男當場逮捕，訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方逮捕車手廖男，依詐欺等罪將他移送法辦。（圖／記者白珈陽翻攝）

員林警分局19日接獲民眾通報，稱友人張姓婦人疑遭到詐欺集團詐騙，立即派員到場了解，經查張婦遇上「假交友真詐財」，遭推薦加入投資股票社群網路群組，張婦險些上當。

據查，張婦退休後從事家庭主婦，丈夫是公教人員，張婦先前遭金融詐騙5次，被害金額達246萬元，本次欲彌補虧損，對投資股票詐騙信以為真，要下重本投資300萬元，惟她剩餘150多萬元存款，便拿出地契向從事當鋪業者的鄭姓友人抵押150萬元，鄭男認為情況不單純，向警方報案。

警方對張婦勸說，遭到金融詐騙，她才知道自己又被騙，向警方表明願意配合。21日她與詐團聯繫，約車手出來面交，警方埋伏在側，車手一出現即將他逮捕。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲21日張婦與詐團聯繫，約車手出來面交，警方埋伏在側，車手一出現即將他逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

據悉，車手廖姓男子（27歲）原擔任臨時工，是第一次當車手，經警方將他查緝到案，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

員林警分局長葉文啟表示，警方特別重視詐欺不法案件，要求員警走入社區，透過村里集會等場合，向民眾反詐宣導，提高防詐意識，才得以順利結合民力攔阻詐騙，守護民眾財產安全。

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