一圖看驚人杜蘇芮！越來越大隻　專家示警：環流很快摸到台灣

▲杜蘇芮暴風半徑將越來越大。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風進逼，預計今天有機會轉中颱，且強度有持續增強空間，不排除靠近台灣時強度爆發挑戰強颱，未來暴風半徑恐達300公里，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今(23日)公布杜蘇芮模式預測圖，示警杜蘇芮將越來越大隻，巔峰挑戰強颱，環流很快就會摸到台灣，反應時間會很短，呼籲提早防颱準備。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，為什麼要提早做防颱準備，不能等來了再說？因為根據模式預測圖，杜蘇芮會越來越大隻，巔峰至少可達中颱上限或強颱，等到路徑確定了、會來了，環流很快就摸到台灣，到時候反應時間會很短，所以現在先稍作一下準備合理吧？

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，尤其這幾年「太陽能板」大量鋪設，沒經過颱風橫掃的壓力測試，如果你家裡屋頂有裝的，或是你的農地、魚塭、山坡地有裝的，最好檢查一下、準備一下相關防護。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這不是要恐嚇大家，是用科學資料說話、提醒。明明可以預期的東西，本於職責該說就要說，多一點準備，少一分災害。不是等到受災了才叫政府救你，罵政府無能。

氣象局預計明天晚上到周二清晨(25日)可能發布海警，周二白天可能發布陸上颱風警報，周三和周四(26日~27日)風雨遍及全台，東部和中南部風雨最劇，提醒民眾預先做好防颱因應。