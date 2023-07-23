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花蓮鼬獾咬傷人！檢體驗出狂犬病陽性　縣府：勿恐慌但謹慎應對

▲花蓮瑞穗鄉鼬獾咬傷民眾，經採樣送驗鼬獾檢體後，檢出狂犬病陽性。（圖／花蓮縣動植物防疫所提供，資料照片）

花蓮瑞穗鄉鼬獾咬傷民眾，經採樣送驗鼬獾檢體後，檢出狂犬病陽性。（圖／花蓮縣動植物防疫所提供，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗鄉日前發生一例鼬獾咬傷民眾，經採樣送驗鼬獾檢體後，檢出狂犬病陽性結果。民眾遭咬後，已於當下送往玉里慈濟醫院就醫，相關動物疫情調查也持續進行釐清。花蓮縣政府表示，雖然目前花蓮縣仍有10個鄉鎮列為狂犬病高風險地區，但請民眾面對狂犬病時切勿過度恐慌，切記遵循「二不一要」工作，謹慎小心應對。

花蓮縣長徐榛蔚表示，目前我國屬於狂犬病疫區，民眾要高度警覺，千萬不能掉以輕心，但也請不要過度恐慌，當不慎遭受動物咬傷時，請儘速就醫。花蓮縣政府每年均積極持續的加強狂犬病防控工作，統計台灣本島近三年動物狂犬病注射率，花蓮縣均列第一，且已連續10年由縣府獸醫師前往中橫，沿線服務民眾施打犬隻狂犬病疫苗。防疫工作需要每一位民眾的協助配合，共同朝向健康一體防治狂犬病，以保全民眾及動物健康。

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農業處長陳淑雯說明，為防範狂犬病疫情傳播，花蓮縣每年都持續與各鄉鎮巿公所合作，辦理犬貓狂犬病巡迴注射，而為源頭管理落實寵物登記，巡迴注射同時也辦理犬隻植入晶片。

陳淑雯說，由於狂犬病為重要人畜共通疾病，花蓮縣每年皆持續進行送驗監控。經統計，今年迄今已送驗40件，均為陰性，但此次驗出狂犬病陽性（第41例），表示戶外野生動物仍具有風險性，民眾需提高警覺。

花蓮縣政府呼籲民眾，野生動物皆具有野性，切勿隨意接近並需提高警覺，避免遭動物咬傷，如不慎被動物咬傷時，首先要保持冷靜，牢記動物特徵，用大量肥皂、清水沖洗十五分鐘，並以優碘消毒傷口；儘速送醫評估是否要接種人用狂犬病疫苗；觀察動物行為，並通報所在地鄉鎮市公所或花蓮縣動植物防疫所進行處置。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，為防範人畜共通傳染病發生，籲請民眾要注意「二不一要」工作，包括 1.不要接觸（吃）野生動物；2.不要棄養家中寵物；3.要每年定期攜帶家中寵物（犬、貓及人工飼養食肉目動物雪貂、浣熊等）施打狂犬病疫苗。

依動物傳染病防治條例規定，倘若飼主未每年攜帶家中犬貓等寵物施打狂犬病疫苗，違反者將處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

目前花蓮縣除花蓮巿、吉安鄉、新城鄉，另10鄉鎮仍列為狂犬病高風險地區。
 

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