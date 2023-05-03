台南病媒蚊誘卵桶監測陽性率上升　環保局加強稽查告發15件

▲台南市環保局，針對誘卵桶陽性數較高之區里進行41里次環境稽查，共倒除338個積水容器，查獲孑孓告發15件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

天氣轉熱，台南市病媒蚊誘卵桶監測陽性率及卵粒數逐漸上升，顯示病媒蚊蠢蠢欲動，環保局針對誘卵桶陽性數較高之區里進行41里次環境稽查，共倒除338個積水容器，查獲孑孓告發15件，環保局將強化稽查頻率，呼籲市民養成「巡、倒、清、刷」好習慣。

市長黃偉哲提醒，病媒蚊已進入好發季節，為了給民眾一個乾淨無蚊的生活環境，已要求各單位做好登革熱防治工作，環保局執行全市動員孳清及稽查工作；公所執行區里髒亂點清除、易積水處檢查，希望大家做好份內工作，不讓登革熱疫情復燃。

環保局長許仁澤表示，病媒蚊防治首重孳生源清除及環境整頓工作，今年截至4月為止，例行性環境清潔日後複查執行202場次、工地稽查88場次、空地菜園巡查1965場次、專案稽查237場次，登革熱相關告發如孳生孑孓、空地空屋雜草、環境髒亂、違規堆置等樣態共273件。

環保局表示，噴藥僅能輔助性殺死成蚊，無法根絕幼蟲孑孓，清除環境孳生源，才能斷絕病媒蚊繁衍。預防登革熱病媒蚊沒有捷徑，環保局呼籲市民養成「巡、倒、清、刷」的好習慣，雨後留意居家樓頂盆栽底盤、巡視週遭或地下室積水，順手清除髒亂點；空地菜園須特別留意儲水桶應加蓋、帆布或棄置輪胎積水；工地則應定期巡檢地面積水處、水溝陰井等陰暗處，如查獲孳生病媒蚊幼蟲孑孓，將依法告發裁處3000至6000元罰鍰。