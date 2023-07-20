快訊／新北路樹突倒塌！女路過慘壓樹底　後背左腳受傷急送醫

▲中和自強公園內路樹倒塌，壓傷無辜經過的婦人。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區今天（20日）下午3時許，自強公園路樹突然倒塌，壓傷碰巧經過的72歲侯姓婦人，由於婦人被壓住受困，無法自行脫困，路人立即撥打119，並協助脫困。警消抵達，婦人經路人協助已經脫困，但左腳及後背都因遭壓感到疼痛，但無外傷，目前警消人員已將婦人送醫觀察，並通知警方及區公所人員處理。



▲該名婦人遭路樹壓鑄，無法自行脫困，經民眾協助順利救出，送醫後並無大礙。（圖／記者陸運陞翻攝）