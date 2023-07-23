快訊／139線「死亡彎道」頻釀傷亡　便衣警首次扮追焦手取締

▲▼彰化139線平均每天開出31張超速紅單，警方為杜絕危險駕駛，首次派出便衣警充當追焦手拍照取締。（圖／彰化警方提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣道139線沿線風景優美，加上多處彎道，早已成為跑山耍帥、炫技的最愛路段，但也帶來不少傷亡，1名女子上周就因超速失控自撞路樹護欄死亡；彰化警分局統計從6月21日至7月20日，透過在場制服員警就開出925張超速紅單，平均1天31張，這還不包括固定桿測速器，為了杜絕危險駕駛行為，警方23日首次安排便衣警察，混入追焦手人群中，拍照取締，呼籲車主不要心存僥倖。

彰化警分局長張明盛表示，統計最近1個月在139線共取締超速違規925件、無照駕駛68件、改裝變更車體39件，另外對噪音車通報環保單位有45件。

多彎道的139線，雖然明顯限速40公里，沿線也都有標示，但仍吸引跑山朝聖者，汽、機車也常因超速或過彎操控不當，往往自摔、衝落山坡或對向來車，造成嚴重傷亡。

警方表示，以往只是派遣制服警察到場拍照，此舉雖會讓車主有所收斂，但若是沒看到制服警，油門瞬間就會飆速，因此，決定在假日增派便衣警察，混進追焦手人群中，一起拍照取締，呼籲愛耍帥的車主一看到路旁有追焦手，別開心炫技，小心警察就在裡面。