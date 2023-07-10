杜絕危險駕車行為+飆車　里港警方今年以來告發超速危險396件

▲里港警方配合監理站、環保局取締違規車輌。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警方於7月8日晚間再次結合環保局、監理站等單位，在台3線九如交流道口及台24線錦隆路段執行「監、環、警聯合稽查」勤務，展現執法力度與強度，並針對改裝排氣管、車燈及車體等違規行為，以路檢攔查方式強力執法稽查，避免九如鄉及鹽埔鄉地區有改裝車及飆車情事發生。

里港警分局表示，為了打擊危險駕車及改裝車體的歪風，今年以來迄今共舉發改裝車體共計58件，超速危險駕車396件，改裝車噪音通報536件。

里港警分局呼籲，非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新臺幣2,400元以上9,600元以下的罰鍰，並責令檢驗；而非法改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處新臺幣6,000元以上24,000元以下的罰鍰。

另外，民眾如在路上發現有非法噪音車擾寧情事，於30日內可上傳相片或影片至噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw 檢舉，經查證屬實後亦將通知車輛到檢。

分局長何明祥表示，警方結合環保局、監理站組成聯合稽查小組將持續性的針對改裝車輛及飆車族，以優勢警力執行路檢，並機動編排測速照相及防飆暨取締酒後駕車勤務方式，以維護用路人及社區居民安全與安寧。