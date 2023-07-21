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夏天炙熱…毛小孩開心出門「回家後急喘」！新北動保處獸醫來解惑

▲▼ 毛孩開心出門，回家後喘不停，可能是中暑了 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 毛孩開心出門，回家後卻喘不停，獸醫師解惑：可能是中暑了 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

夏天炙熱，新北市動保處近期接獲許多飼主表示，毛孩出去玩之後，出現過度喘氣、步履蹣跚，並且大量流口水現象，相當不尋常，獸醫師謝侑達解惑表示，這是動物中暑初期現象，若狀況持續惡化，毛小孩恐會因腎衰竭死亡，他提出5點解方，並強調寵物如有疑似中暑現象千萬不要過度使用「冰塊」，否則恐會造成急性血管收縮，有暴斃危機。

新北市動保處表示，近來天氣炎熱，接獲許多飼主反映，毛小孩出門去玩後，出現「過度喘氣」，大量流口水，以及嘴唇顏色改變等現象，讓人很是擔心。獸醫師謝侑達表示，毛小孩嘴唇顏色改變，恐是因氧氣供應不足有關，若毛小孩牙齦出現發紺或過度潮紅現象是要盡快送醫，延誤時機可能造成肝腎永久性的傷害。

謝侑達說明，毛小孩中暑又稱熱衰竭，主要是體內的調節中樞無法及時反應氣溫的變化所造成，犬貓因汗腺不發達，無法排汗散熱，多靠舌頭、唾液散熱。若有中暑現象，飼主應要補充水分，灑水降溫，情況若未改善隨之而來就是伴隨脈搏加速、大量流口水、嘔吐或四肢無力、步伐異常或昏迷等症狀，這時就必須立刻就醫，延誤時機可能造成肝腎永久性的傷害。

另外若出現食慾不振、耳朵、鼻子發熱、皮膚出現血斑、四肢冰冷、牙齦呈藍紫色或亮紅色等症狀，建議飼主仍找獸醫師檢查，因這有可能也是中暑脫水所造成的。

謝侑達提出5個消暑妙招，包含：一、要注意室內溫度，室內要保持通風，可以選擇開電風扇或是冷氣。二、補充水分，炙熱的天氣再加上毛寶貝大量運動，很容易出現過熱導致的脫水現象，所以補充水分也是幫助散熱的重要手段。

三、利用水氣降溫，可以用濕毛巾或是純水紙巾擦拭牠們的肉球、腹部及耳朵等容易感受到熱的部位，透過水氣蒸發帶走身體散發出的熱量，更能快速達到消暑的效果。四、可以選購消暑配備，可依家中毛寶貝的喜好需求選擇合適的像是涼蓆、竹蓆、涼墊等商品。五、整理毛髮，梳理清除毛寶貝身上的廢毛能讓牠們更為透氣，剃腳底毛讓肉球有更多涼爽的面積散熱外，也能防止跑跳時打滑。

▲▼ 毛孩開心出門，回家後喘不停，可能是中暑了 。（圖／記者戴上容翻攝）

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