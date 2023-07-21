杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

▲「杜蘇芮」颱風今下午的最新位置。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

「杜蘇芮」周日(23日)將增強中颱，北轉角度成是否侵台關鍵，氣象局表示，杜蘇芮是2019年8月輕颱「白鹿」登陸後，近4年最接近台灣的颱風，位置非常靠近台灣東半部陸地，最快下周一(24日)晚間到下周二(25日)清晨發海警，雖不排除陸警，但仍要觀察周日北轉角度才能確定，不管如何走，對台灣風雨影響大。

天氣職人吳聖宇在臉書上指出，今年第5號颱風「杜蘇芮」形成，預期會是今年第1個發布陸上颱風警報的颱風，後續對台灣應該會有相當程度影響。

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氣象局則預計最快下周一(24日)晚上到下周二(25日)清晨發布海警，氣象局預報員趙竑表示，根據下午最新路徑預報，「杜蘇芮」侵襲機率確實有上升，但是否侵台和發陸警，仍要看颱風周日北轉角度和分量，周日就會知道。

▲杜蘇芮颱風下午最新路徑預測。（圖／氣象局）

不過趙竑說，「杜蘇芮」將是2019年8月輕颱「白鹿」登陸台灣後，近4年最接近台灣的颱風，它的路徑和位置非常靠近台灣東半部陸地，不像過去幾個颱風從琉球或巴士海峽過去。

趙竑表示，「杜蘇芮」周日增強為中颱後，預計下周二左右可能強度達到中颱上限，接近強颱，但增強為強颱機率低，下周三到下周五(26日~28日)將會是杜蘇芮最接近台灣的時候，但不管未來看路徑怎麼走，「杜蘇芮」對台灣影響滿大的，七級風平均暴風半徑將有250公里，多多少少會為台灣帶來較強的風雨，特別要留意風災，提醒民眾預做防颱準備。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

至於未來一周降雨趨勢，下周二(25日)起受颱風或外圍環流影響，幾乎全台有雨，其中東半部和恆春半島有短暫雨，下周三到下周五颱風距離最近的時候，東部和南部有較劇烈降雨，其他地區也有短暫雨，為風雨影響最劇烈時間點。

趙竑說明，周六、周日(22日~23日)跟今天類似，上半天天氣穩定，午後有雷陣雨發展，東部山區、西部平地都有午後陣雨，中南部、各地山區有局部大雨；下周一(24日)隨颱風接近，台灣附近雖轉乾，但東部有水氣接近，受到外圍沉降發展，下周一較熱、天氣穩定；下周二(25日)之後，颱風和外圍環流影響，降雨增加，東半部有陣雨，其他地方有局部降雨，下周三(26日)過後降雨更加明顯，東半部雨勢會比較大。