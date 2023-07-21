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皮帶狠抽10多下！美5歲女童遭祖父母虐死　理由竟是「排便學不會」

▲▼62歲的艾爾伍德（Klent Elwoods）與57歲妻子瓊斯（Lisa Jones）對5歲孫女施暴，最終造成孫女死亡。（圖／翻攝自Facebook／Park Forest Police Department）

▲驗屍報告顯示，5歲女童遭長期施暴，最終造成死亡。（圖／翻攝自Facebook／Park Forest Police Department）

記者張寧倢／編譯

美國芝加哥郊區一名5歲女童14日晚間被警方發現全裸躺在沙發上沒有反應，救護人員對她進行急救並送醫，但隔天上午仍宣告不治。女童祖父最初打電話報警時說「我打了我的孫女」。警方調查發現，祖父母以孫女排便沾到身上為由，聯手毆打她長達2個多月，最後在祖父皮帶連續抽打她十多下後釀成悲劇。

▲▼62歲的艾爾伍德（Klent Elwoods）與57歲妻子瓊斯（Lisa Jones）對5歲孫女施暴，最終造成孫女死亡。（圖／翻攝自Facebook／Park Forest Police Department）

▲女童的62歲祖父與57歲祖母皆被檢方以謀殺罪起訴。（圖／翻攝自Facebook／Park Forest Police Department）

根據紐約郵報報導，伊利諾伊州檢方17日在法庭上揭露了這對祖父母將5歲孫女虐待致死的行徑，62歲的艾爾伍德（Klent Elwoods）與57歲妻子瓊斯（Lisa Jones）承認經常使用皮帶、鞋子或用手毆打孫女，理由是孩子排便在褲子上。艾爾伍德14日晚間用皮帶抽打孫女的臀部10到12次，瓊斯說孩子每被打一次都倒在地板上，直到最後沒有再站起來。

警方從住處搜出一條髒掉的兒童內褲、一條皮帶，一封孩子生母寄來的有關學校與醫療的監護權公證書，以及一本日曆，其中6月份有4天被做上標記，據稱是女童「誤排便在自己身上」的日期紀錄。據報導，女童母親陷入生活困境，今年4月初她才搬來跟祖父母住。

驗屍報告發現，女童全身都是「處於不同癒合階段的瘀傷、擦傷與疤痕」，背部、臀部與腿部也有內部撕脫傷（Avulsion）。檢察官表示，這種傷勢常見於車禍傷者，表示受害者出血後血液流入軟組織，由於兒童血量較少，對兒童更危險。另外，女童的大腦與頭骨之間也有出血，顯示曾受到腦損傷。當地法醫辦公室已經認定這是一起因虐待造成多處傷害的殺人案。

艾爾伍德最初打電話報警時說「我打了我的孫女，現在她昏過去了」，後來坐上警車時則表示，「我對我的孫女有點太粗暴了。」檢方指控，艾爾伍德與瓊斯都犯有一級謀殺罪，17日法庭聽證會上兩名被告都被拒絕保釋，將於8月2日再次出庭受審。

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