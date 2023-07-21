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社會 社會焦點 保障人權

工人裝冷氣粗心砸死政大女　律師：老闆就算沒到場也有責任

記者黃翊婷／綜合報導

21歲就讀政大的黃姓女學生昨日（20日）在新北市板橋區等公車時，遭到從17樓掉落的冷氣砸中死亡。曾擔任檢察官的律師林俊峰分析，除了安裝冷氣的工人將面臨刑事、民事責任之外，他的老闆恐怕也難逃連帶賠償責任，「就算沒到場也有責任」；至於屋主王姓女子，如果她當時有上前幫忙工人，才有可能需要負責。

▲21歲女子等公車，遭17樓掉落的冷氣機砸中命危。（圖／記者陳以昇攝）

▲黃女等公車卻遭從17樓掉落的冷氣砸中。（圖／記者陳以昇攝）

這起恐怖意外發生在20日下午1時11分，住在八里的黃女與姊姊一同前往新店，卻在途中經過板橋轉搭公車時，遭重達33公斤的冷氣砸中，導致頭部重創、雙腿骨折，送醫搶救仍宣告不治。

負責安裝冷氣的李姓工人被警方帶回偵訊，他表示，當下以為已經安裝固定好，因此將手鬆開，不料冷氣卻突然墜下砸死人，推測應該是自己粗心未將螺絲鎖好，才會造成意外。李男訊後被依涉嫌過失致死罪，移送新北地檢署偵辦。

▲▼板橋冷氣機墜落砸死21歲政大女大生，安裝冷氣的李姓工人。（圖／記者陳以昇攝）

▲負責安裝冷氣的李姓工人坦承粗心釀禍。（圖／記者陳以昇攝）

根據《聯合新聞網》報導，曾擔任檢察官、峰揚法律事務所律師林俊峰分析，除了李男要面臨刑事、民事責任之外，老闆與他有僱傭關係，恐怕也要負起連帶賠償責任，「就算沒到場也有責任」，而且公司方面很難舉證免責；而屋主王女只有1種情況下可能需要負責，就是案發當時，她是否有上前幫工人一把。

新北市府工務局表示，雖然該社區管委會明令禁止外牆安裝冷氣，但可在內凹花台上安裝，此案經查17樓屋主獲管委會同意，在內凹花台安裝冷氣，因此沒有違反《公寓大廈管理條例》，無法裁罰；此外，目前現場已停工並派員檢查，若現場作業過程不符合安全規範，將依職安法對施工單位、雇主處最高30萬元罰鍰。

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