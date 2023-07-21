火辣女拳手獲勝激動露奶　遭無限期禁賽！她下台後當網黃賺翻

▲漢姆斯利激動脫衣露胸慶祝，遭無限期禁賽。（圖／翻攝自Twitter）



記者崔子柔／綜合報導

英國伯明罕的22歲漢姆斯利（Daniella Hemsley）近日參加一場網紅拳擊比賽，她在被判定勝出時，竟然激動地掀起上衣，對鏡頭露出胸部，事後雖然遭主辦方「無限期禁賽」，但她的真實身分是位網黃，上述舉動已經讓她的IG粉絲多出7萬人。

根據《每日郵報》報導，漢姆斯利15日前往愛爾蘭都柏林參加彙集全球各大YouTuber所舉辦的首屆「Kingpyn High Stakes拳擊錦標賽」，她為此提前訓練了好幾天，最後擊敗丹妮爾卡（Aleksandra Danielka）奪下勝利，她激動地對著鏡頭掀衣，露出胸部長達6秒，影片在推特上吸引超過2千萬次觀看。

漢姆斯利雖然在賽後專訪為此道歉，但不少觀眾仍對此感到不悅，認為她褻瀆了這項運動、帶壞小孩，她最後也遭主辦方「無限期禁賽」。

不過澳洲一名女擊手布里奇斯（Ebanie Bridges）認為，漢姆斯利的行為不會對拳賽造成不良影響，「老實說她的胸部很好看，而且這只是場網紅賽，她的行為會獲得更多粉絲，賺到更多錢」。

漢姆斯利賽前有約10萬名IG粉絲，她目前已經有17.3萬人追蹤，相信她的OnlyFans平台收入也會增加。