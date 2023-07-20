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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回防本命區！侯友宜喊下架無能政府　撂諺語「倖民進黨大家都在哭」

▲國民黨總統參選人侯友宜出席「台灣要侯！台灣要好！」造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜出席「台灣要侯！台灣要好！」造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨7月23日召開全代會之前，總統參選人侯友宜規劃了北、中、南3場大型造勢活動，第二場晚會，侯友宜回防本命區新北市，在新莊區恆毅中學舉辦造勢晚會，活動才剛開始，現場已擠滿上千藍營支持者。侯友宜致詞時表示，民進黨執政7年，人民的笑容不見了，人民對台灣的未來看不到希望、看不到淨土，「請教各位，這7年你開心嗎？」，「倖豬夯灶，倖囝不孝，倖民進黨大家都在哭」，請大家相信他、支持他，一起下架貪腐無能的民進黨。

侯友宜大約在8點左右抵達活動會場，他致詞時表示，感謝新北市民在家鄉裡面為他以及所有立委候選人站出來。新北市是大家的家，是營造幸福、美滿的地方，謝謝在他當5年市長、7年副市長的時間，給他滿滿的支持。

活動現場，前縣長周錫瑋、前市長朱立倫都出席力挺，侯友宜說，感謝新北市過去在周錫瑋、朱立倫的帶領下，建構了一個良好的機制，他接棒後，逐漸把很多事情也一併完成，新北市民不但從300多萬人變為400多萬人，新北市也變成一個國際化、最宜居的城市，並成為北台灣的生活中心。

話鋒一轉，侯友宜批民進黨政府，這幾年他看到民進黨，嘴上說民主、民主、人民作主，但他們卻是「民進黨才是主」，這樣對嗎？民進黨執政，人民都不見了，人民不相信他們，人民的笑容也不見了，人民對台灣的未來看不到希望、看不到淨土，「請教各位7年你開心嗎？」

▲國民黨總統參選人侯友宜出席「台灣要侯！台灣要好！」造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜再說，台灣出口近10個月負成長，此外，要疫苗沒疫苗、要口罩沒口罩，甚至缺水、缺電、缺蛋。民進黨更在選舉過程中利用造謠抹黑讓社會撕裂，新北幼兒園餵藥案事件，賴清德不但沒有道歉，社會還更加對立、衝突，完全沒有反省，「這樣的民進黨繼續執政，台灣到底會變怎樣？」。

侯友宜說，他是一個南部菜市場長大的小孩，他是平凡的人，貼近平凡人的生活，價值也跟平凡人想法一樣，對於國家未來的想像也跟一般人一樣，他會是平凡的總統，貼近平凡人的需求、了解平凡人的需求。未來做總統，他一樣站在第一線守護國民、守護中華民國，熱愛中華民國民。

侯友宜再嗆，民進黨這幾年讓台灣兵凶戰危，孩子應該進職場，不是進戰場。「倖豬夯灶，倖囝不孝，倖民進黨大家都在哭」，請大家相信他、支持他，一起下架貪腐無能的民進黨。

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