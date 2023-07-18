「跑步機vs.戶外慢跑」哪個更燃脂？　內行曝2關鍵：心理問題

▲原PO好奇，在健身房慢跑和戶外慢跑，哪個較燃脂？（圖／記者曾筠淇攝）



記者陳怡靜／綜合報導

運動風氣越來越盛行，許多人追求良好體態，會選擇上健身房鍛鍊，器材種類多又不用受風吹日曬雨淋。一名網友好奇，健身房慢跑不只安全，還有冷氣可以吹，反觀戶外路跑要承受酷熱天氣，「健身房的跑步機和戶外真的跑步哪個燃脂？」

原PO在PTT問卦，他表示在健身房使用跑步機慢跑，不只有冷氣吹，也相較在外路跑安全，甚至偶爾還能看看正妹。不過反觀在戶外路跑，除了要承受酷熱的天氣，還有布鞋和地面間的摩擦，甚至必須時時留意路況，「應該燃脂效果高跑步機很多吧？」

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文章曝光後，引發眾人熱議，「單純戶外應該效果比較好，但太熱撐不住」、「戶外跑的好處就是省錢，不過妹沒有比較少」、「有跑最重要，不用去在這些細節計較」、「跑戶外比較累啊但空氣太差」、「當然，但外面跑步比較傷膝蓋」。

▲許多人直言，跑步姿勢和時間長短才是有效燃脂的關鍵。（示意圖／達志）



不過也有許多內行人分析，姿勢正確和持續時間長短才是燃脂的關鍵，「回歸計算，在冷氣房動跟在戶外動，應該一樣，只是心理問題，讓人感受到有差距」、「有氧看的還是持續時間，時間短那燃脂效果就越小」、「跑戶外如果不是跑操場，跑步姿勢不對的話，膝蓋掰掰」、「跑步機少了推蹬的動作理論上輕鬆一點，腳踝痠痛剛練跑步的初學者都會遇到相關肌群不夠強壯，適度休息就會慢慢好轉」。

本站曾報導《健身房和戶外跑步...哪個更燃脂？ 研究揭開「真相」》，義大利米蘭大學研究指出，在健身房做有氧運動較輕鬆，可能因為健身房跑步機的跑步帶會向前移動，能讓跑者跑更快。