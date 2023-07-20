Kolas再槓週刊未查證　要求更正道歉否則將提告

記者陳家祥／台北報導

前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）遭爆去年與已婚李姓隨扈不倫戀，與國民黨立委王鴻薇、傅崐萁開戰外，20日還點名同黨立委陳瑩扭曲對話脈絡、餵稿週刊。針對鏡週刊稍早的聲明，谷辣斯回應，鏡週刊自爆未經她允許就錄音，且6月27日深夜記者與她通話，從未針對企圖引用的對話內容一一向她查證，一次都沒有，「我將向鏡週刊寄出存證信函，要求道歉、更正，否則將提告」。

谷辣斯今日在臉書發文指控，對於「鏡週刊」不倫的爆料，同黨立委陳瑩也是誹謗者，作為政治人物，她可以預期在野黨為求選票見獵心喜，但同黨陳瑩卻帶頭殘殺，計畫性地鼓勵原告，扭曲對話脈絡，餵稿鏡週刊，令她不寒而慄。

谷辣斯表示，透過週刊內可靠消息來源證實，的確是由陳瑩將違法取得的資料經管道交給週刊高層，並指派給政治組記者撰寫。她說，她從未爭取參選2024立委，多年來也從不想與陳瑩為敵，但根據親友與支持者轉述，陳瑩對她諸多莫名其妙的攻擊從未停止，例如散布不實又不堪的男女關係謠言。巧合的是，週刊爆料日期為2023年6月28日，就是民進黨宣布徵召陳瑩參選2024立委的同一天，根據所有看不下去的「知情人士」向她通報，確認陳瑩早就有計畫爆料。

而鏡週刊則聲明，谷辣斯指控鏡週刊報導未向其查證，事實上，鏡週刊出刊前，遵守新聞處理原則，多次向谷辣斯查證，她的說詞前後不一，還更改講法，過程皆有錄音為證。

鏡週刊指出，谷辣斯不倫報導於6月28日出刊，此後鏡週刊未與Kolas有任何聯繫，更無「週刊內可靠消息來源證實」云云。谷辣斯連日指控鏡週刊是不查證的惡意爆料，均與事實不符，將保留對她的法律追訴權。