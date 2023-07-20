快訊／下班注意！大雷雨襲雙北　警戒區出爐

▲氣象局針對「台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，大雷雨轟雙北，氣象局今(20日)下午16時16分針對台北市和新北市發布大雷雨訊息，雨勢將持續1小時。

氣象局今(20日)下午16時16分針對台北市和新北市發布大雷雨訊息，持續時間至17時15分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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大雷雨即時訊息示警區域

台北市：信義區、大安區、中正區、萬華區、文山區、南港區

新北市：中和區、永和區、示警區域

▲17縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

另外氣象局持續對17縣市發布豪大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄市、桃園市及雲林縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨。

大台北、中南部地區及新竹、苗栗、東半部山區有局部大雨發生的機率，氣象局提醒注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

豪雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

豪雨：桃園市、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市

大雨：台北市、新北市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

