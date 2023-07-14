　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨居男陽台「撞斷水龍頭」昏2天！害樓下發霉大淹水　兒子賠慘了

水龍頭,水（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲獨居老翁陽台跌倒撞斷水龍頭，害得樓下鄰居家中大淹水，老翁事後身故，法院判兒子需賠償鄰居13萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名獨居在5樓的71歲老翁，在陽台粉刷油漆時不慎從鋁梯跌落，剛好撞斷一旁水龍頭，老翁因傷昏迷了2天，水也不斷狂流，不但自家大淹水，連4樓的住戶也因水流進家中，家具、壁紙全損壞發霉，氣得向老翁求償53萬6千元。由於老翁在案件審理期間過世，法院判決他的兒子須繼承父親的賠償責任，賠償鄰居13萬7110元，全案還可上訴。

根據判決，家住高雄的71歲蕭姓老翁，2020年12月間想為5樓住處陽台粉刷油漆，不小心從鋁梯上跌落，當場撞斷陽台的水龍頭，老翁倒地陷入昏迷，而水也從陽台漫流進家裡。

據里長表示，接獲住戶通知該處5樓大淹水後，立即與消防車前往破門查看，才發現整個家都泡在水中，老翁則意識微弱倒在陽台，水龍頭還在冒水；而老翁送醫後，說自己因頭暈摔倒，已受困約2天。

住在4樓的鄰居返家後，驚見家中因樓上的水溢流而下，天花板、客廳，與主臥室巴洛克歐式造型牆，滿是水漬而且發霉，櫃子、窗簾等家具更是全都泡爛，氣憤提告老翁請求56萬6千元的損害賠償。

案件審理期間，老翁因故過世，遺產也由唯一的兒子繼承，兒子主張父親是因突然頭暈才摔倒，並非故意損壞水龍頭導致淹水，不算過失，不算侵權行為與負損害賠償責任；縱然要賠，折舊後僅需賠13萬6619元。

法官審理認為，71歲的老翁獨居在該處5樓，並患有高血壓及帕金森氏症，本該避免站上高處修繕等危險行為，撞斷了自家5樓住處水龍頭，導致水不斷溢流，欠缺管理責任，理應賠償；而老翁身故後，由繼承人在所得遺產範圍內進行清償，法院檢視工程鑑定報告後，認為老翁兒子應賠13萬7110元合理，全案可上訴。

ET快訊
《玩命關頭》韓哥逛台灣夜市！　Janet當地陪
快訊／大阪潑水音樂節出人命！　射中臉部死亡
看見受害女輕生！　她罹癌仍出面對抗NONO
遭3警攻擊誤逮　17歲少年反憂：警察會不會丟工作？
阿宏PO正妹照「長相差太多」　妹子本尊神出了
緯創衝上144元　他憂恐淪萬海翻版！內行曝「1前提」才會跌
88歲奶奶當AV女優出道　挑帥哥拍片：還是亡夫最棒！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市大同區16分鐘3火警釀2傷　小吃攤起火又接2汽車竄火苗

垃圾清運車撞進精舍遮雨棚　輕傷駕駛抬頭驚見「南無阿彌陀佛」

快訊／水深只到腳踝！天母天和公園「女倒臥小溪中」　離奇死亡

遭勒頸誤逮「頭慘縫17針」　17歲少年反憂：警察會不會丟工作？

前立委惡搞重劃自肥卻害慘小百姓　地主怒喊：還我200億土地

詐團搶搭金門首間麥當勞！她搶「優惠券」遭盜刷　點擊秒淪肥羊

壓克力大廠狂燒8hrs飄化學味！高雄人驚問有沒有毒　市府回應了

傳李西河升任警政署副署長　全國「刑事龍頭」他呼聲最高

女騎士關渡橋下自撞！跌落邊坡失血亡　家屬上網求畫面找真相

快訊／西濱後龍段限速50公里　「罕見」架測速桿7／15起開拍

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

２隻橘貓「隔空搏鬥」　飼主：拜託真打好不好

北市大同區16分鐘3火警釀2傷　小吃攤起火又接2汽車竄火苗

垃圾清運車撞進精舍遮雨棚　輕傷駕駛抬頭驚見「南無阿彌陀佛」

快訊／水深只到腳踝！天母天和公園「女倒臥小溪中」　離奇死亡

遭勒頸誤逮「頭慘縫17針」　17歲少年反憂：警察會不會丟工作？

前立委惡搞重劃自肥卻害慘小百姓　地主怒喊：還我200億土地

詐團搶搭金門首間麥當勞！她搶「優惠券」遭盜刷　點擊秒淪肥羊

壓克力大廠狂燒8hrs飄化學味！高雄人驚問有沒有毒　市府回應了

傳李西河升任警政署副署長　全國「刑事龍頭」他呼聲最高

女騎士關渡橋下自撞！跌落邊坡失血亡　家屬上網求畫面找真相

快訊／西濱後龍段限速50公里　「罕見」架測速桿7／15起開拍

WATERBOMB潑水音樂節出事！　「水柱直接噴臉」導致一人喪生

陸旅遊網紅獨自挑戰天山東段最高峰失聯遇難　牧民撈屍確認身份

北市大同區16分鐘3火警釀2傷　小吃攤起火又接2汽車竄火苗

垃圾清運車撞進精舍遮雨棚　輕傷駕駛抬頭驚見「南無阿彌陀佛」

中國人「爆買礦泉水」換標假冒保養品出口！　爽辦退稅撈9.9億元

蔬食控注意！「草々過生活」市集愛河快閃　70品牌快揪友開吃

兄弟新洋投最快下周二軍登板　恰總看影片：有像吳哲源

【廣編】88節「爸」氣送！Dyson推限時優惠　用智慧科技表達愛意

路克伊凡斯來了！好萊塢2巨星「現身通化夜市」　金鐘女主持人當地陪

試穿牛仔褲！女客留下「原味內褲」卡襠部　老闆急尋失主

太熱！嘉義8旬嬤昏倒路邊　郵差「全身濕透」搧風救人

社會熱門新聞

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

萬安46號演習時間曝　違規最高罰15萬

烏龍逮捕片曝！彰化警抓錯人　17歲少年慘破頭縫17針

歸化球員戴維斯家暴案　檢方偵結依傷害罪嫌起訴

被陽傘戳到開嗆脫裙！她氣炸怒告

警攔女問「有無穿內衣」懲處出爐

即／新科議員林杏兒獲判當選有效

神秘客買到全球首輛4288萬Brabus XLP900

兒子登門索要2萬5…父抓狂拿刀猛砍

更多熱門

相關新聞

遠端畫面見母跌倒　女急電警求助解圍

遠端畫面見母跌倒　女急電警求助解圍

「我媽媽在家裡跌倒爬不起來，可以麻煩你們過去嗎？」一名在外地工作的陳姓女子透過監視畫面發現，緊張打電話向向屏東警分局崇蘭派出所求援，員警趕到將她攙扶起來，連絡救護人員將她送醫治療，貼心地服務，讓陳女非常感動。

快訊／雷雨區擴大！　高雄燕巢區列淹水二級警戒

快訊／雷雨區擴大！　高雄燕巢區列淹水二級警戒

新鄰居送1小物！全場讚實用：會喜歡

新鄰居送1小物！全場讚實用：會喜歡

索契暴雨淹水　汽車撞成一團慘況曝光

索契暴雨淹水　汽車撞成一團慘況曝光

女屋主2年沒回家！鄰居打通牆壁住進來

女屋主2年沒回家！鄰居打通牆壁住進來

關鍵字：

水龍頭跌倒淹水鄰居賠償

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

快訊／吳速玲限動首回應！　

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面