獨居男陽台「撞斷水龍頭」昏2天！害樓下發霉大淹水　兒子賠慘了

▲獨居老翁陽台跌倒撞斷水龍頭，害得樓下鄰居家中大淹水，老翁事後身故，法院判兒子需賠償鄰居13萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名獨居在5樓的71歲老翁，在陽台粉刷油漆時不慎從鋁梯跌落，剛好撞斷一旁水龍頭，老翁因傷昏迷了2天，水也不斷狂流，不但自家大淹水，連4樓的住戶也因水流進家中，家具、壁紙全損壞發霉，氣得向老翁求償53萬6千元。由於老翁在案件審理期間過世，法院判決他的兒子須繼承父親的賠償責任，賠償鄰居13萬7110元，全案還可上訴。

根據判決，家住高雄的71歲蕭姓老翁，2020年12月間想為5樓住處陽台粉刷油漆，不小心從鋁梯上跌落，當場撞斷陽台的水龍頭，老翁倒地陷入昏迷，而水也從陽台漫流進家裡。

據里長表示，接獲住戶通知該處5樓大淹水後，立即與消防車前往破門查看，才發現整個家都泡在水中，老翁則意識微弱倒在陽台，水龍頭還在冒水；而老翁送醫後，說自己因頭暈摔倒，已受困約2天。

住在4樓的鄰居返家後，驚見家中因樓上的水溢流而下，天花板、客廳，與主臥室巴洛克歐式造型牆，滿是水漬而且發霉，櫃子、窗簾等家具更是全都泡爛，氣憤提告老翁請求56萬6千元的損害賠償。

案件審理期間，老翁因故過世，遺產也由唯一的兒子繼承，兒子主張父親是因突然頭暈才摔倒，並非故意損壞水龍頭導致淹水，不算過失，不算侵權行為與負損害賠償責任；縱然要賠，折舊後僅需賠13萬6619元。

法官審理認為，71歲的老翁獨居在該處5樓，並患有高血壓及帕金森氏症，本該避免站上高處修繕等危險行為，撞斷了自家5樓住處水龍頭，導致水不斷溢流，欠缺管理責任，理應賠償；而老翁身故後，由繼承人在所得遺產範圍內進行清償，法院檢視工程鑑定報告後，認為老翁兒子應賠13萬7110元合理，全案可上訴。