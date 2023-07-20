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大陸 大陸焦點 特派現場

功夫巨星李小龍逝世50週年　影迷回味好萊塢面試場景

記者任以芳／綜合報導

今天是亞洲武打巨星以小龍逝世50週年，不少大陸媒體也以專題報導形式懷念這位「武術之王」。巨星李小龍成功把中國功夫帶到好萊塢，令人遺憾的是在1973年的7月20日，年僅32歲的他猝然離世，成為影迷心中永遠的痛。他的一生雖然短暫，卻在好萊塢歷史、流行文化和武術迷心中佔據著永久的位置。當年他初次面試影片也被影迷重新懷念。

今20日是李小龍逝世50週年紀念日，身為「武術之王」，李小龍不只留下經典電影和精湛的武技，更是引領了世界性的功夫熱潮，他的出現改變了當時好萊塢電影中亞洲人的形象。

讓許多大陸影迷印象深刻，還是李小龍當年面試的影片，根據福斯電影釋出經典畫面，李小龍前半部分是坐著面試，用流利的英語與面試官交流，對話相當精彩，後半段是臨場表演武術，整個過程自信從容。

綜合陸媒報導，當年李小龍參加面試時才24歲，全程用英語溝通。介紹自己的姓名、年齡、出生地，之後講從6歲開始拍片及18歲離開香港的經歷。

▲▼李小龍。（圖／達志影像）

▲李小龍面試時展現堅強功夫實力，奠定日後巨星之路。（圖／達志影像）

過程中，一度提到自己小孩忍不住露出了笑容，具體談論功夫，變得十分嚴肅。他向面試官說，「功夫是空手道、柔術的鼻祖，有較為完整的訓練系統，動作流暢富有連貫性。」

當被問到用水形容武術，李小龍表示，「說水可以穿萬物，包括最硬的花崗石，而且水也是非實質的，無法抓到它、傷害它，任何功夫都渴望達到這個境界，柔軟靈活似水，隨對手變化而變化，而空手道等，都是一兩個動作就停了。」

解釋完武功理論，李小龍向面試官展現真正的「中國功夫」，影片裡他出拳速度極快，甚至還能聽見聲音，他先用簡單手部動作讓體驗者知道接下來方向，但速度真的太快，體驗主反應就幾乎慢半拍，都打完了才躲。

見到體驗者有點緊張，李小龍說「別擔心，我有分寸。」然後分別從頭部、腰部、腿部等攻擊點，解釋功夫的靈活性。最後又帶來了經典的「螳螂拳」表演。

整場面試，李小龍自信笑容、流暢英語口語以及表達舒展的肢體，全部發自內心，一下子幾乎主導整個現場，最終他也成為日後功夫電影「獨一無二」男主角。作為最早把功夫帶到好萊塢的演員，他的演藝生涯短暫精彩。

▲▼李小龍。（圖／達志影像）

▲永遠的功夫巨星李小龍。（圖／達志影像）

李小龍原名李振藩，7歲開始練太極，14歲拜師葉問練詠春，還吸納了洪拳、白鶴拳、少林拳、戳腳、等多家長處，創立了「截拳道」。赴美讀書開的第一所武館就是「振藩國術館」，希望讓全世界瞭解中華武術的博大精深。

往後他拍攝的武打題材也實現了夢想，不僅讓英文詞典收錄了「kung fu」一詞，還讓中國功夫傳至全球，以及經典電影台詞，「中國人不是東亞病夫」。

即使逝世數十年，李小龍「黃色連體服」功夫造型依然熱門，包括香港影星周星馳致敬李小龍電影等都曾出現過。據了解，香港文化博物館本月11日起，該館舉辦一系列向李小龍致敬紀念活動，包括「李小龍——經典永續」展覽、放映李小龍主演電影《細路詳》、與李小龍基金會合辦「李小龍日營」等。

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