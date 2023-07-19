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中美洲外海發生「規模6.8地震」　薩爾瓦多、宏都拉斯有感

▲▼中美洲外海發生規模6.8地震。（圖／翻攝自USGS）

▲中美洲外海發生規模6.8地震。（圖／翻攝自USGS）

文／中央社

薩爾瓦多當局指出，中美洲外海今天發生規模6.8地震，薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜都可以感受到地震威力，截至目前未傳災損通報。

法新社報導，據美國地質調查所（USGS），這起地震於當地時間晚間6時22分發生在薩爾瓦多海岸以南約66公里的太平洋中。

美國地質調查所起初測報地震規模為6.5，薩爾瓦多環境部發布更新數據上修為6.8。

環境部發推文指出：「經檢閱相關數據，薩爾瓦多仍然沒有發生海嘯的威脅。」

環境部指出，科克斯板塊（Cocos Plate）和加勒比板塊（Caribbean Plate）碰撞，造成這起地震。

薩爾瓦多民防當局則通報，他們正密切監控全國各地有無災損。

宏都拉斯緊急應變委員會（Permanent Contingency Commission）預警協調員雷耶斯（Juan Jose Reyes）告訴記者，「全國各地」都可以感受到這起地震，其中又以馮瑟卡灣（Gulf of Fonseca）附近最強烈。

中美洲因位在太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）上，而且火山林立，地震活動相當頻繁。

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