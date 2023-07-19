中高齡婦女復出職場　勞動部桃竹苗分署助力薪資上看43,000元

▲中高齡婦女復出職場，勞動部助力薪資優。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署19日表示，依統計數據顯示，桃竹苗地區今年上半年平均每人有1.5個工作機會，住宿餐飲業每人更高達3.3個工作機會，桃竹苗地區住宿餐飲業平均薪資為3萬1,649元，最高薪資則上看5萬1,173元，顯示無論在就業機會或是薪資行情方面，此時正是加入住宿餐飲業的好時機。

51歲的張小姐一直以來從事房務員工作，她獨力扶養2位子女，在失業期間來到苗栗就業中心詢問有關房務員的工作，就業中心透過相關就業諮詢，了解張小姐擁有豐富的房務經驗資歷，因此利用台灣就業通搜尋了適合張小姐的房務員職缺，並運用專案缺工獎勵推介張小姐房務員工作且順利上工，錄取薪資30,000元。

因張小姐具有中高齡身分且工作位於偏遠(特定)地區，每月還能多領就業獎勵金額13,000元，總計每月含薪資上看43,000元，張小姐表示缺工就業獎勵方案讓她工作更有動力，目前也穩定就業中 。

勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，除了旅宿業的房務與清潔人員、餐飲業的內外場與廚務人員之外，今年 7月14日再納入航空站地勤業，專案職缺包含地勤作業人員及航機清艙人員。桃竹苗分署因應住宿餐飲業缺工需求，在7月份共計辦理了27場次徵才活動，歡迎有興趣的求職民眾上台灣就業通或洽該分署就業中心。