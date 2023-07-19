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台美21世紀貿易倡議通過　經貿辦：持續辦理首批協定的生效程序

▲▼美台。（圖／路透）

▲經貿辦表示，將持續積極辦理台美貿易首批協定的生效程序。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

美國參議院院會於美東時間（台灣時間18日）傍晚無異議通過「台美21世紀貿易倡議首批協定執行法案」，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中政委表示肯定，並再次向國內產學各界對台美貿易協定的建議與支持表達誠摯感謝。

鄧振中指出，這個法案是台美於112年6月1日簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，美國聯邦參議院財政委員會及眾議院歲計委員會於6月9日共同提出，美國眾議院院會則於6月21日通過該法案。

「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法案」最重要目的是要表達參眾兩院對台美經貿關係的支持，並賦予台美貿易協定首批協定更正式且明確的法律地位。我國對美國國會跨黨派議員對台美21世紀貿易倡議的高度重視表達感謝，台美雙方行政部門將繼續積極辦理台美貿易首批協定的生效程序。

鄧振中表示，台美貿易首批協定談判期間，我方各相關行政部門間通力合作，在五項議題上充分讓美方瞭解我國對各新興貿易議題，都能夠遵守高標準的能力與決心，雙方談判團隊尤其在法律檢視的過程中，各自展現專業能力，對我國進行中及後續的國際經貿談判，奠立良好的基礎。

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