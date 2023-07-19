「最正護理師」白色比基尼險繃開　粉絲驚呼：大到捨不得閉眼

▲最美護理師李佩瑾在網路超人氣，傲人身材讓粉絲暈翻。（翻攝IG@sandyi01314）

圖文／鏡週刊

曾經登上PTT表特板爆紅的護理師李佩瑾（Sandy Li），近日再度引起話題，臉書粉絲專頁「美女收藏館」轉貼她的白色比基尼泳裝照讓網友眼睛為之一亮，瞬間吸引大批粉絲按讚，直呼「大到我的眼睛捨不得閉起來惹」！

李佩瑾在IG上有35萬的追蹤者，時常分享生活美照與粉絲互動，最新一篇貼文是在草原上拍攝的美景，她穿低胸裝坐在草地上自拍，只見遠處有別人家的狗狗興奮朝她飛奔，讓她逗趣表示「藍天白雲＆別人家的興奮狗狗，下一秒直接被撲倒」，不少粉絲見狀羨慕不已，還有人笑稱「期待妳被撲倒」「跪求被撲倒照片」，也有人稱讚「這狗有眼光」。

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▲李佩瑾比基尼照火辣度爆表，比基尼幾乎包不住好身材。（翻攝IG@sandyi01314）

李佩瑾在台中某醫院擔任護理師超過6年，她外貌甜美、身材姣好，多次登上PTT表特板，近日臉書粉絲專頁「美女收藏館」轉貼她的白色比基尼照讓不少人鼻血直噴。只見她在豔陽下在海邊穿著白色比基尼自拍，胸前擠出深邃乳溝，膚色雪白、滑嫩，部分粉絲讚嘆她「皮膚白到反光」，另外她的傲人上圍也抓住不少網友目光，直呼「頭燈好閃，眼睛張不開了」、「車頭燈直射到眼睛睜不開」！

▲李佩瑾坐在草地拍美照，背後遠處一隻狗狗朝她飛奔而來將她撲倒。（翻攝IG@sandyi01314）

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