想錢想瘋了！陸奇葩男ATM存「冥幣」換真鈔　

▲ 大陸江西一名男子在ATM存冥幣 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸江西發生十分奇葩事件，一名男子因為缺錢竟然到A銀行TM機存冥幣，以為可以假鈔換真鈔。結果鈔票重量根本不一樣，ATM機「吃」下冥幣後，死機損壞，男子被警方依法刑事拘留。

綜合陸媒報導，銀行監視器顯示，一名男子拿著一疊冥幣先塞入ATM機，隨後該男子轉向另一台機器，查看自己銀行卡內的餘額是否增多，動作超級詭異。

ATM機當天「吃下」一疊冥幣後，機器立刻死機損壞，男子見狀嚇到立刻落跑，由於監視器有清楚地拍到男子的臉，江西上饒廣豐警方立刻鎖定目標，馬上逮捕到案。

當警方問他為何這樣做？男子回答十分離奇，如實交代了自己在銀行ATM機前的所作所為。因為實在沒有錢花了，想試試銀行系統ATM是否有漏洞。

異想天開的他買了一疊類似人民幣大小的冥鈔，以為存入銀行後可以「換真鈔」，沒想到機器「吃」下冥幣後，死機損壞。

▲男子以為可以存冥幣換真鈔，下場吃牢飯 。（圖／翻攝 百度）

警方聽完十分無奈，ATM機的原理是先把紙幣吸入，再檢測紙幣的平整皺褶以及是否為假鈔，最後才成功存入。正常情況下如果是假鈔就會吐出，冥幣的尺寸、厚度、重量完全與人民幣不同，機器吞幣後再吐幣就會出現「卡機」，最終導致機器故障。

「我不是惡意破壞，也不是精神病，就是想試試這種方法行不行得通」，對後男子為自己辯解，還是被當地警方依法行政拘留。

據悉， 被稱為「天地銀行」發行的冥幣，在大陸100張100萬面值的冥幣，售價是10塊錢人民幣左右，換算大概45元台幣。

根據大陸《辦法》，一次性發現假幣5張（枚）以上和當地中國人民銀行分支機構和公安機關發文另有規定的兩者較小者，應當立即報告當地中國人民銀行分支機構和公安機關。

▼大陸流行燒給往生者各類天地銀行冥幣 。（圖／翻攝 百度）