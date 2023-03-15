拾荒男拿「冥紙」買肉　老闆娘默默收下：希望他能吃飽

▲拾荒男每周都拿冥紙付錢，但老闆娘都默默收下...（圖／翻攝自星視頻，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

河南商丘市街頭出現離奇一幕，有民眾發現，一名男子10日在羊肉鋪用2張「冥紙」買肉，怎料老闆不僅沒拒絕，還一臉鎮定地坦然收下。畫面曝光後，在網路上引發熱議。事後，老闆受訪時表示，其實這名拾荒者其實常常上門，之所以收下冥紙，是為了讓對方吃飽，「我們不介意」。

綜合陸媒報導，蘇先生和妻子呂女士在商丘市柘城縣經營一間牛羊肉店。3月10日晚間，一名拾荒男子上門買肉，支付2張面額100元的冥紙，但呂女士不以為意，只是默默收下紙幣，然後隨手切了一塊羊肝遞給對方。

畫面被PO上抖音後，許多網友發現拾荒者用「天地銀行」發行的冥紙付錢，紛紛大讚老闆娘「心地好」、「知道別人的難處，看破不說破，為你點讚」，還有人希望公開店名和地址，「讓大家都去照顧老闆生意，必須要發財！」

蘇先生透露，這名拾荒男子年約50多歲，在附近流浪多年，起初對方會用撿來的塑膠瓶交換食物，直到最近一、兩年才開始用冥紙買肉，且一周上門2、3次，有時看到店裡忙碌，掉頭就走，若店裡不忙，就會「買」一些羊肝羊雜之類的。

蘇先生說，男子可能之前受過刺激，導致精神不太正常，如果他們不收下冥紙，對方還會丟下肉不拿，反正他們夫妻倆也不忌諱冥紙，「心正不懼陰陽，一口吃的不值錢，但夠他填飽肚子了」，希望大家都能發揮善心。