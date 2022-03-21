苗栗宮廟遶境冥幣滿天飛！道路成「陰間ATM」　居民發毛罵翻　

▲苗栗縣頭份市1間宮廟，20日下午舉辦法會繞境，陣頭沿著馬路狂灑冥紙，引起當地居民抱怨連連。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1間宮廟，20日下午舉辦法會繞境，陣頭沿著興隆路大撒冥幣、冥紙，數量多到相當誇張，附近住戶認為太離譜了，更有民眾覺得心裡發毛，認為宮廟應該給附近住家包紅；廟會結束後宮廟趕緊派人清理，一直清到深夜還是引起不小民怨；環保局表示，若接獲檢舉將依法開罰。

位在苗栗縣頭份市的這間宮廟，因舉辦重修圓竣入火安座大典，從下午3時開始繞境祈福，但一路大灑冥幣和冥紙，將近500公尺的住戶門口都堆滿了這些冥紙，不少民眾見到這景象，直呼心裡發毛。網友將這狀況PO上《我是頭份人》社群，果然引發大家議論。

▲▼繞境活動一直持續到晚間9時左右，廟方人員立刻沿街清掃，將近深夜1時才清理完畢。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

不少民眾表示「這是哪一招？興隆路整條都這樣」、「這會不會太誇張呀」、「如果丟個菸蒂，這樣算公共危險了吧」、「搞得這樣亂七八糟，神明真的有開心嗎」、「經過時有點被嚇到了，這個環保應該會開罰吧」、「怎不灑真鈔」…等等；不過宮廟也出面表示「我們等一下結束後會馬上恢復原狀，不好意思造成大家的困擾」。

附近民眾表示，傍晚下班看到家門口變成這樣實在很傻眼，從頭到尾都沒有人出面和我們說明，難不成要我們自己掃？更何況看到冥紙滿天飛，老人、小孩個個都心裡發毛，如在以前習俗，是要挨家挨戶包紅給大家趨吉避凶。

當地里長周占興說，整天都接到民眾的抱怨，法會結束後就立刻監督宮廟清理，幾個人一直掃到深夜12點多，目前已全部消除乾淨，日後也會要求宮廟要節制；不過環保局也表示，若接獲檢舉汙染路面，將會開罰1200-6000元不等，就算是事後清理也要罰。

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