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消費申訴連3年破7萬件！「線上遊戲」爭議蟬聯冠軍、外送平台居次

▲▼電腦,網路,上網,網路成癮,平板,電玩,電動,線上遊戲。（圖／翻攝自pixabay）

▲根據消保處統計，去年受理線上遊戲類的申訴案件再次奪冠。（圖／翻攝自pixabay）

記者許敏溶／台北報導

根據行政院消保處最新統計資料，受疫情影響，去（111）年度各縣市受理消費者申訴超過7萬件，也是連續3年突破7萬件，在前5名的申訴類型，「線上遊戲」以4215件再次奪冠，而外送平台富胖達公司（foodpanda）因無預警加收平台費，引發消費者反彈，躍居第二名，其次依序為「服飾、皮件及鞋類」、「食品」及「健身」。

消保處今（28日）公布111年度各直轄市及縣（市）政府（消費者服務中心）受理消費者申訴案件，其中「線上遊戲」以4215件再次奪冠；「運輸」類3323件，主因是外送平台去年無預警加收平台費，引發消費者反彈，較上年度增加825件，躍居第二名。其餘依序為「服飾、皮件及鞋類」（含線上購物）3085件、「食品」類2534件及「健身」類2460件。

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消保處分析，受疫情影響，去年各縣市政府受理消費者申訴及申請調解案件共計7萬626件，連續3年破7萬件，但比較前（110）年度的7萬4686件，減少4060件。其中消費者服務中心受理第一次申訴案件數量，即占近八成（79.72%）。

消保處以線上遊戲爭議為例，消費者主要申訴，線上遊戲業者隨意調整虛擬寶物中獎機率，質疑中獎機率不透明；抑或業者標榜限時限量寶物商品，消費者花很多錢取得後，業者後續卻又開放取得方式，且調高取得機率等，故經濟部在去8月10公告修正「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，增訂揭露機會中獎商品或活動機率相關規範，並從今年元旦起生效。

另在外送平台爭議部分，消保處表示，富胖達公司（foodpanda）在去年6月6日，無預警宣布隔日起增收雙北基桃與新竹縣市等6地區「平台服務費」，引發消費者反彈，截至同月15日，申訴案件即超過8百件，消保處邀集地方政府及富胖達公司開會研商，在去年依台北市府建議，修正契約相關條款，提供首次訂閱日或自動續約日次日起算7日內，倘未使用任何優惠服務，可退還會員訂閱費用。

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