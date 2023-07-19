北韓不會輕易放人！叛逃美軍恐淪「談判籌碼」　更利平壤政治宣傳

▲駐韓美軍23歲士兵金恩18日從板門店越過軍事分界線、潛入北韓。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國、南韓昨（18）日在首爾召開「核磋商小組」（NCG）首場會議，證實美國俄亥俄級戰略核潛艦肯塔基號（SSBN-737）停靠釜山，豈料下午卻傳出年僅23歲駐韓美軍低階士兵從板門店越境潛入北韓（朝鮮）的事件。考量近年美國、北韓關係陷入緊張氣氛，北韓短時間恐不會輕易放人，且會將該士兵視為政治宣傳的籌碼。

該名駐韓美軍低階士兵為年僅23歲的騎兵偵察兵金恩（Travis King），2021年1月入伍後以美國陸軍第一裝甲師成員身份駐守南韓，然而他在南韓駐紮時卻犯下多起前科，包括去年9月在夜店和其他韓籍酒客爆發口角和肢體衝突，期間曾在矯正設施服刑47天，去年10月在首爾市麻浦區踹毀警察巡邏車右後座車門。

犯下多項前科的金恩預計被送往美國德州受審，原本由專人一路護送至機場，然而因為相關人員無法陪同至出海關，導致金恩趁隙從機場順利逃脫，偽裝成美籍觀光客潛入由聯合國旗下機構在板門店所主辦的共同警備區域（JSA）見習導覽團，參訪介於軍事分界線（MDL）之間的軍事停戰委員會會議室，大笑三聲後越境潛入北韓。

▲圖為從南韓京畿道坡州市邊界對望的北韓軍事哨所。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》、《News1》，儘管美國國防部透露，目前已就金恩脫逃越境一事積極接洽北韓軍方，但因為事件起因是美國人主動越境，因此華府在此事算是「被動方」，在與平壤當局談判時恐怕處於劣勢，報導研判北韓可能會先逮捕金恩、依照新冠防疫政策讓金恩隔離幾天後，接著調查越境的動機與背景。

截至目前為止，北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》以及其他對外宣傳媒體，仍未就美軍士兵金恩越境潛入北韓一事進行任何報導、也未透露任何官方訊息。

南韓報導分析，見習導覽團、美國與南韓軍方無法順利擋下金恩越境，此事對平壤當局也是始料未及，不過若平壤當局在參考美國和南韓媒體的報導，得知金恩是因為前科累累才會在未經過深思熟慮的狀況下越境，會認為金恩作為政治宣傳道具的實用性並不高，最後可能會直接將金恩遣返出境。

▲南北韓位於京畿道坡州市的DMZ非軍事區，可以見到北韓國旗、南韓國旗同時飄揚。（圖／達志影像）

然而，當平壤當局做出遣返金恩出境的決定時，北韓在和美國的談判上恐獲得更多優勢，因為在早前的先例中，美國往往會直接派高層人士前往北韓，和平壤當局協商「放人」的條件。不過，外界也期盼北韓和美國檯面下的接觸，可以扭轉降至冰點的關係。

南韓北韓大學院校長梁茂進分析，「（金恩脫逃入境一事）對北韓而言也是始料未及。在短期以內，北韓估計會將金恩靈活運用在政治宣傳領域；至中期以後，則會將金恩視為和美國談判的籌碼。如今美國、北韓處於高度對立的緊張局勢，因此雙方若成功接洽、且導出雙方皆滿意的成果，恐怕得耗上很長一段時間。」

東國大學北韓學系教授金榕炫表示，「在此次『越境潛入北韓』的事件中，美國處於較為劣勢的立場，北韓反而擁有談判籌碼和主導權，因此北韓沒有必要事先主動釋出善意。」