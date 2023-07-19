對拚ChatGPT！Google Bard推首波9大擴充功能　查機票、看地圖更方便

▲Google AI聊天機器人Bard。（示意圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

Google為旗下聊天機器人Bard推出多項整合服務及第三方平台，創造更完整的外掛生態，包含Google Flights、Google Hotels、Google Maps、Instacart、Kayak、OpenTable、Redfin、YouTube、Zillow等九大擴充套件在第一波釋出名單中。

根據外媒《9to5google》報導，Bard會從Google搜索的網站中提取資訊。雖然這非常有幫助，但網上還有大量資訊需要保持最新狀態。例如，機票的定價和剩餘票數會隨著時間的推移而變化。

為此，Google為Bard準備了一種直接與自家工具（例如 Google 地圖、Google Flights 和 YouTube）以及第三方服務整合的方法。在 Google I/O 大會上宣布了這一功能，並進行了預覽並透露了一些初始合作夥伴，其中包括 Adob​​e。

在新的擴充功能中，用戶將能夠啟用/禁用特定服務。除了上述服務之外，還發現 Google 為 Bard 準備Workspace擴展的跡象，這將使聊天機器人能夠訪問用戶的 Google Docs、Drive 和 Gmail。