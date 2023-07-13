快訊／ChatGPT最大對手來了！Google生成式AI「Bard」即日支援中文

▲ ChatGPT 最大對手 Bard 來了。（圖／翻攝自 Google）

記者樓菀玲／台北報導

不讓 ChatGPT、Bing 專美於前，Google 推出自家 AI「Bard」，讓 AI 不只能回答問題還能成為使用者發會生產力的最佳工具，Google 宣布即日起，使用者可以透過超過 40 種語言與 Bard 協作，包含繁體中文、德文、西班牙文、印度文以及阿拉伯文。

Bard 是一項以大型語言模型為基礎打造的對話式 AI 服務，它會汲取網路上的資訊並提供全新且高品質的回覆。使用者可以透過 Bard 來提升自己的生產力，或是加速創意發想。舉例來說，使用者可以問 Bard 如何幫助自己在今年內達成閱讀更多書籍的目標，或是用淺顯易懂的方式解釋量子力學。

就以現有的 Bard 介面來看，UI 設計採用了 Google 一貫的設計語言，介面相對圓潤，並且支援深色主題切換，使用者可以一次同時使用多個聊天紀錄，暫時還不會有任何的收費計畫。

▲ Bard 的介面風格較為圓潤，目前暫時沒有收費計畫。（圖／翻攝自 Google）

▲ Bard 可以查看系統模擬的其他草稿版本。（圖／記者樓菀玲翻攝）







▲ Bard 也能撰寫基本的程式代碼。（圖／記者樓菀玲翻攝）



目前 Bard 支援四項全新功能，包含：固定並重新命名對話、匯出程式碼到更多地方、分享 Bard 的回覆、在提示欄中使用圖片（目前僅限使用英文），而使用者也能讓 Bard 大聲朗讀內容的方式來聆聽結果，抑或者是調整 Bard 的回覆內容，讓 Bard 可以用五種（易懂、長版、短版、專業、日常）形式來呈現輸出結果，不過可惜目前調整 Bard 回覆內容僅限英文使用，暫時還不支援中文。

Google Bard：https://bard.google.com/